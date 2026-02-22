0
11 часов
Происшествия

Медведь атаковал сноубордиста на горе Малый Ямантау в Башкирии

На территории Южно-Уральского заповедника хищник напал на любителя фрирайда, дирекция закрыла экомаршрут на гору.
голова медведя
© rutube

На горе Малый Ямантау в Южно-Уральском государственном природном заповеднике медведь атаковал сноубордиста. Как сообщил путешественник Олег Чегодаев, пострадавший остался жив, однако получил травмы.

Дирекция заповедника издала приказ о закрытии экологического маршрута на гору с 22 февраля. В документе указаны причины: тяжёлые метеоусловия и сложная обстановка на территории.

Кроме того, руководство усилит контроль доступа на заповедную территорию. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

Официальных горнолыжных трасс на Малом Ямантау нет. Сноубордисты и лыжники используют склоны горы для фрирайда — спусков вне подготовленных маршрутов.

Ранее, в августе 2024 года, группа туристов из Магнитогорска встретила медведя при спуске с хребта Малый Ямантау. По данным news-bash.ru за 2025 год, популяция бурых медведей в республике превышает 2600 особей — это рекордный показатель за всю историю наблюдений, при этом охотники осваивают квоты на отстрел лишь на 10%.

