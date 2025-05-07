Мебельный центр горит в Уфе прямо сейчас — источник в МЧС подтвердил информацию о крупном пожаре на Индустриальном шоссе.

Огонь вспыхнул в шахте лифта между торговыми салонами. Дым настолько сильный, что видно с другого конца города — очевидцы уже заполнили соцсети роликами с чёрными клубами над зданием.

40 человек успели выбежать из здания до приезда пожарных. Пока что никто не пострадал — и это настоящее чудо, учитывая скорость распространения огня.

На месте уже работают 25 спасателей и 8 пожарных машин. Огнеборцы пытаются не дать пламени охватить весь торговый центр, пока площадь возгорания — около 30 квадратных метров.