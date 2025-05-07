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Мебельный центр полыхает на Индустриальном шоссе в Уфе

©ufa_rb

Мебельный центр горит в Уфе прямо сейчас — источник в МЧС подтвердил информацию о крупном пожаре на Индустриальном шоссе.

горит здание
©МЧС Башкирии

Огонь вспыхнул в шахте лифта между торговыми салонами. Дым настолько сильный, что видно с другого конца города — очевидцы уже заполнили соцсети роликами с чёрными клубами над зданием.

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40 человек успели выбежать из здания до приезда пожарных. Пока что никто не пострадал — и это настоящее чудо, учитывая скорость распространения огня.

горит здание
©МЧС Башкирии

На месте уже работают 25 спасателей и 8 пожарных машин. Огнеборцы пытаются не дать пламени охватить весь торговый центр, пока площадь возгорания — около 30 квадратных метров.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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