МЧС Башкирии сообщило о пожаре в Белорецке: огонь охватил второй этаж кирпичного здания

Пламя охватило второй этаж до приезда первых расчётов. Звено газодымозащитной службы эвакуировало из зоны задымления 25 человек, в том числе двоих детей. Ещё 30 человек покинули здание без помощи спасателей. Всего в момент возгорания внутри находились 55 человек.
Пожар повредил три комнаты — его удалось локализовать и потушить. К тушению привлекли подразделения МЧС России, добровольцев из села Абзаково и пожарную охрану Белорецкого металлургического комбината.
Причины возгорания выясняет дознаватель МЧС.
Это не первый крупный пожар в регионе за последнее время. 8 марта 2026 года на Белорецком металлургическом комбинате на улице Блюхера загорелся резервуар с маслом объёмом около одного кубометра. По данным МЧС Башкортостана, огонь распространился на площади 40 кв. м, спасатели эвакуировали 5 человек. Никто не пострадал.
Днём ранее, 7 марта 2026 года, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека. Прокуратура Башкирии взяла проверку на контроль.
По данным МЧС России, за 2025 год в стране произошло 317 311 пожаров — каждый третий в жилом секторе. По подсчётам bfm.ru, общий материальный ущерб составил 22,8 млрд рублей — на 15,2% больше, чем годом ранее.
Отдельной проблемой остаётся доступность для пожарных расчётов. В конце марта 2026 года в башкирской деревне Ильинский бригада не смогла вовремя добраться до горящего дома из-за разбитой дороги. МЧС зафиксировало нарушения требований пожарной безопасности: на главу сельсовета завели административный протокол.