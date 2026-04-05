МЧС Башкирии сообщило о пожаре в Белорецке: огонь охватил второй этаж кирпичного здания

Вечером 4 апреля в Белорецке на улице Точисского загорелось кирпичное здание бытового обслуживания. Спасатели вывели из задымлённых помещений 25 человек, ещё 30 выбрались самостоятельно. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

Пламя охватило второй этаж до приезда первых расчётов. Звено газодымозащитной службы эвакуировало из зоны задымления 25 человек, в том числе двоих детей. Ещё 30 человек покинули здание без помощи спасателей. Всего в момент возгорания внутри находились 55 человек.

Пожар повредил три комнаты — его удалось локализовать и потушить. К тушению привлекли подразделения МЧС России, добровольцев из села Абзаково и пожарную охрану Белорецкого металлургического комбината.

Причины возгорания выясняет дознаватель МЧС.

Это не первый крупный пожар в регионе за последнее время. 8 марта 2026 года на Белорецком металлургическом комбинате на улице Блюхера загорелся резервуар с маслом объёмом около одного кубометра. По данным МЧС Башкортостана, огонь распространился на площади 40 кв. м, спасатели эвакуировали 5 человек. Никто не пострадал.

Днём ранее, 7 марта 2026 года, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека. Прокуратура Башкирии взяла проверку на контроль.

По данным МЧС России, за 2025 год в стране произошло 317 311 пожаров — каждый третий в жилом секторе. По подсчётам bfm.ru, общий материальный ущерб составил 22,8 млрд рублей — на 15,2% больше, чем годом ранее.

Отдельной проблемой остаётся доступность для пожарных расчётов. В конце марта 2026 года в башкирской деревне Ильинский бригада не смогла вовремя добраться до горящего дома из-за разбитой дороги. МЧС зафиксировало нарушения требований пожарной безопасности: на главу сельсовета завели административный протокол.