0
20 часов
Происшествия

МЧС Башкирии сообщило о пожаре в Белорецке: огонь охватил второй этаж кирпичного здания

Вечером 4 апреля в Белорецке на улице Точисского загорелось кирпичное здание бытового обслуживания. Спасатели вывели из задымлённых помещений 25 человек, ещё 30 выбрались самостоятельно. Об этом сообщило МЧС Башкирии.
©МЧС Башкирии

Пламя охватило второй этаж до приезда первых расчётов. Звено газодымозащитной службы эвакуировало из зоны задымления 25 человек, в том числе двоих детей. Ещё 30 человек покинули здание без помощи спасателей. Всего в момент возгорания внутри находились 55 человек.

Пожар повредил три комнаты — его удалось локализовать и потушить. К тушению привлекли подразделения МЧС России, добровольцев из села Абзаково и пожарную охрану Белорецкого металлургического комбината.

Причины возгорания выясняет дознаватель МЧС.

Это не первый крупный пожар в регионе за последнее время. 8 марта 2026 года на Белорецком металлургическом комбинате на улице Блюхера загорелся резервуар с маслом объёмом около одного кубометра. По данным МЧС Башкортостана, огонь распространился на площади 40 кв. м, спасатели эвакуировали 5 человек. Никто не пострадал.

Днём ранее, 7 марта 2026 года, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека. Прокуратура Башкирии взяла проверку на контроль.

По данным МЧС России, за 2025 год в стране произошло 317 311 пожаров — каждый третий в жилом секторе. По подсчётам bfm.ru, общий материальный ущерб составил 22,8 млрд рублей — на 15,2% больше, чем годом ранее.

Отдельной проблемой остаётся доступность для пожарных расчётов. В конце марта 2026 года в башкирской деревне Ильинский бригада не смогла вовремя добраться до горящего дома из-за разбитой дороги. МЧС зафиксировало нарушения требований пожарной безопасности: на главу сельсовета завели административный протокол.

Похожие записи
0
13.03.2026
Криминал

В Башкирии задержали заказчика поджога автомобиля адвоката

задержание подозреваемого
В Башкирии полиция при поддержке СОБР Росгвардии задержала 40-летнего жителя Белорецка, организовавшего поджог Kia Rio адвоката из-за судебного конфликта. Ущерб превысил 2 млн рублей.
0
28.01.2026
Экономика

«Туканский металлургический комплекс» построит в Башкирии завод за 10 миллиардов рублей

здания завода
В Белорецке планируется построить завод по производству гранулированного чугуна. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей, реализация проекта рассчитана до 2030 года.
0
06.01.2026
Новости

Станислав Ярушин из сериала «Универ» провел новогодние праздники в Башкирии

Стас Ярушин
Актер и телеведущий Станислав Ярушин выбрал для новогоднего отдыха горнолыжный комплекс в Белорецке. Артист отметил спокойную атмосферу курорта.
0
19.12.2025
Спецоперация

Жительница Башкирии добилась возвращения медали погибшего на СВО сына после обращения к Путину

путин
Мать погибшего участника СВО из Белорецка год не могла получить присвоенную сыну награду. Чиновники задерживали выдачу, ссылаясь на обстоятельства. Ситуация разрешилась только после того, как обращение
0
16.12.2025
Происшествия

Хабиров потребовал системное решение после коммунальной аварии в Белорецке

рабочие на устранении коммунальной аварии
Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании 16 декабря поблагодарил чиновников за устранение аварии на теплопроводе в Белорецке, но призвал к системным мерам.
0
12.12.2025
Спецоперация

В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

наземный дрон
В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан».
0
10.12.2025
Происшествия

Сроки сдвинулись: в башкирском Белорецке устраняют вторую аварию за сутки

экскаватор роет землю
Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что ночная попытка возобновить подачу тепла не увенчалась успехом.
0
09.12.2025
Происшествия

74 дома и соцобъекты остались без тепла в башкирском Белорецке: на улице сейчас -19 °C

рабочие на устранении коммунальной аварии
По данным экстренных служб Башкирии, в ночь на 9 декабря в Белорецке произошло повреждение трубопровода. В результате инцидента была прекращена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.