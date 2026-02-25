0
53 минуты
Происшествия

Массовая авария на трассе в Благоварском районе Башкирии: пострадали два человека

Днем 24 февраля 2026 года в Благоварском районе Башкирии столкнулись три автомобиля: КАМАЗ, грузовой «ГАЗон Next» и легковой «Ларгус». Авария перекрыла движение возле села Первомайский, двоих пострадавших увезли на скорой.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Авария произошла на 1387-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По данным ГИБДД Башкирии, столкновение произошло между встречными потоками транспорта. В ДТП попали грузовик КАМАЗ, фургон «ГАЗон Next» и универсал «Лада Ларгус». От удара кабины большегрузов получили серьезные деформации.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и определяют, кто из водителей нарушил правила.

Состояние пострадавших

Травмы получили водители грузовых автомобилей. Медики осмотрели мужчин на месте и госпитализировали их. Врачи оказывают им помощь в стационаре. Водитель и пассажиры легковой «Лады» за медицинской помощью не обращались.

Ситуация на дороге

Разбросанные по дороге обломки автомобилей частично перекрыли движение на участке. Водители, проезжавшие мимо села Первомайский, сообщали о плотном заторе. Сотрудники ДПС организовали реверсивное движение и направляют транспорт в объезд места аварии, чтобы разгрузить трассу.

На участке М-5 в Благоварском районе регулярно происходят серьезные ДТП. 12 декабря 2025 года в трех километрах от места нынешней аварии — на 1390-м километре — лоб в лоб столкнулись кроссоверы Toyota RAV4 и Exeed. Пассажирка «Тойоты» погибла на месте, еще двоих человек госпитализировали с тяжелыми травмами.

В октябре 2025 года на соседнем участке в Буздякском районе пикап влетел под фуру Scania. Водитель легкового авто скончался до приезда скорой помощи.

Что делать водителям

Если вы планируете поездку по трассе М-5 в сторону Самары или Уфы, проверьте дорожную обстановку через навигатор. На участке возле Благоварского района возможны задержки. Соблюдайте дистанцию: зимой и в межсезонье тормозной путь грузовиков увеличивается, а на федеральных трассах нередко происходят выезды на встречную полосу.

