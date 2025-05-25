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Мальчик из любопытства устроил семье ночной переполох в Башкирии

©МЧС Башкирии

В Чишминском районе Башкирии родители два часа искали пропавшего двухлетнего сына, который «из любопытства» залез в чужой двор.

По данным МЧС Башкирии, инцидент произошел вечером 25 мая. Семья с маленьким ребенком гостила у знакомых и уже собиралась домой — грузили вещи в машину.

В этот момент двухлетний мальчик, который крутился где-то рядом, внезапно пропал. Родители полчаса самостоятельно пытались найти сына, но безуспешно.

Когда нервы уже сдали, решили звонить в службу экстренного реагирования. К поискам подключились спасатели и местные жители.

Малыша обнаружили только после часа ночи. Оказалось, любопытный ребенок просто забрался в соседний двор и мирно там сидел, пока вся округа его искала.

спасатели нашли ребенка
©МЧС по Башкирии

В МЧС отметили, что подобные случаи — не редкость. Двухлетние дети еще плохо понимают опасность и могут легко потеряться, увлекшись исследованием мира.

Хорошо хоть история закончилась благополучно — а то могло быть гораздо хуже. Родителям на заметку: в таком возрасте детей лучше не спускать с глаз ни на секунду.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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