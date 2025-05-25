Мальчик из любопытства устроил семье ночной переполох в Башкирии

В Чишминском районе Башкирии родители два часа искали пропавшего двухлетнего сына, который «из любопытства» залез в чужой двор.

По данным МЧС Башкирии, инцидент произошел вечером 25 мая. Семья с маленьким ребенком гостила у знакомых и уже собиралась домой — грузили вещи в машину.

В этот момент двухлетний мальчик, который крутился где-то рядом, внезапно пропал. Родители полчаса самостоятельно пытались найти сына, но безуспешно.

Когда нервы уже сдали, решили звонить в службу экстренного реагирования. К поискам подключились спасатели и местные жители.

Малыша обнаружили только после часа ночи. Оказалось, любопытный ребенок просто забрался в соседний двор и мирно там сидел, пока вся округа его искала.

В МЧС отметили, что подобные случаи — не редкость. Двухлетние дети еще плохо понимают опасность и могут легко потеряться, увлекшись исследованием мира.

Хорошо хоть история закончилась благополучно — а то могло быть гораздо хуже. Родителям на заметку: в таком возрасте детей лучше не спускать с глаз ни на секунду.