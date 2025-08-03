Лже-полицейский в Башкирии попался пьяным за рулём и пытался сбежать

В Учалинском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя в полицейской форме. Мужчина, который перевозил своего двухлетнего внука, отказался от медосвидетельствования, пытался сбежать и оказал сопротивление при задержании.

Целый спектакль с погоней, сопротивлением и наручниками устроил для сотрудников ГИБДД житель Учалинского района. Как сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, пьяный мужчина в полицейской форме перевозил в машине своего двухлетнего внука.

Инспекторов в селе Уральск привлёк старенький ВАЗ-2107, который хаотично вилял по дороге. Водитель проигнорировал требование остановиться, но после недолгой погони всё же припарковался.

Каково же было удивление полицейских, когда из-за руля вышел мужчина в форме сотрудника МВД. Однако никаких документов на неё у него не оказалось, как и отношения к службе в органах. Зато был явный запах алкоголя.

На предложение «дыхнуть в трубочку» водитель ответил отказом. Когда инспекторы начали составлять протокол, нарушитель незаметно пробрался обратно в машину, достал из кармана запасные ключи и попытался уехать.

Побег не удался. При задержании мужчина оказал активное сопротивление, поэтому сотрудникам пришлось применить физическую силу и наручники в рамках закона «О полиции».

Теперь «актёру» грозит целый букет обвинений. На него составили протоколы за отказ от медосвидетельствования и незаконное ношение формы. Кроме того, материалы о применении насилия к представителям власти уже направлены в Следственный комитет. Автомобиль помещён на штрафстоянку.