В Иглинском районе Башкортостана на федеральной автодороге М-5 произошла авария с участием дикого животного. Об инциденте сообщили в Министерстве экологии республики в понедельник.

На 1542-м километре трассы грузовой автомобиль, двигавшийся в направлении Челябинска, сбил молодую лосиху. Животному было около двух лет. От полученных в результате столкновения повреждений парнокопытное погибло на месте.

Предварительный подсчет показал, что ущерб охотничьему фонду оценивается в 80 тысяч рублей. Также серьезно пострадал транспорт участника аварии.

В министерстве подчеркивают: сейчас наступает период повышенной активности диких зверей, которые чаще выходят на дорогу в темное время суток и на закате. Автомобилистам рекомендуют проявлять максимальную осторожность при движении по трассам.

Ведомство напоминает о важности наличия действующей страховки ОСАГО для компенсации возможных убытков. При столкновении с дикими животными необходимо обязательно оформить происшествие с привлечением инспекторов ГИБДД и экологических служб.

Покидать место аварии или приближаться к раненому зверю строго запрещается. Нарушители рискуют лишиться водительского удостоверения на полтора года или получить административный арест до 15 суток.