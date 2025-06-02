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Лосиха устроила погром грузовику на трассе М-5 в Башкирии

©Минэкологии РБ

В Иглинском районе Башкортостана на федеральной автодороге М-5 произошла авария с участием дикого животного. Об инциденте сообщили в Министерстве экологии республики в понедельник.

На 1542-м километре трассы грузовой автомобиль, двигавшийся в направлении Челябинска, сбил молодую лосиху. Животному было около двух лет. От полученных в результате столкновения повреждений парнокопытное погибло на месте.

Предварительный подсчет показал, что ущерб охотничьему фонду оценивается в 80 тысяч рублей. Также серьезно пострадал транспорт участника аварии.

В министерстве подчеркивают: сейчас наступает период повышенной активности диких зверей, которые чаще выходят на дорогу в темное время суток и на закате. Автомобилистам рекомендуют проявлять максимальную осторожность при движении по трассам.

Ведомство напоминает о важности наличия действующей страховки ОСАГО для компенсации возможных убытков. При столкновении с дикими животными необходимо обязательно оформить происшествие с привлечением инспекторов ГИБДД и экологических служб.

Покидать место аварии или приближаться к раненому зверю строго запрещается. Нарушители рискуют лишиться водительского удостоверения на полтора года или получить административный арест до 15 суток.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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