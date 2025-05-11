Жуткая авария в Агиделе — на трассе автомобиль влетел в лесное животное. Итог: один погибший, двое в реанимации. Ньюс-Баш узнал подробности по сводкам региональной ГАИ.

Поздний вечер, трасса Агидель-Аша, 6-й километр. Внезапно перед несущимся «Опель Инсигния» выскакивает лось. Удар, машина слетает с дороги и врезается в дерево, которое потом падает прямо на авто.

На кадрах с места ДТП — искорёженный металл и жуткие последствия. Один из пассажиров погиб на месте — медики не успели ему помочь.

Водителя и второго пассажира в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Врачи борются за их жизни.

Кстати, весна и начало лета — самое опасное время для встреч с лосями на дорогах. Животные выходят к трассам в поисках соли, которой посыпали дороги зимой. А в Башкирии их особенно много — регион входит в топ-3 по популяции сохатых в России.

Лось в этой истории, кстати, тоже погиб. Хотя многие считают, что после столкновения с машиной эти гиганты выживают. Нет, не выживают. И людей забирают.

Ранее в Уфе нетрезвый водитель врезался в пожарную машину на Кольцевой, после чего достал из авто алкоголь и шашлыки, оставив жену и детей самостоятельно выбираться из разбитого транспорта.

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