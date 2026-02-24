Лишённый прав 22-летний водитель на Subaru протаранил ограждение памятника Мустаю Кариму в Уфе

В Уфе молодой водитель без прав врезался в гранитное ограждение памятника Мустаю Кариму. Мужчина отказался от медосвидетельствования, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В центре Уфы 22-летний водитель Subaru Forester протаранил гранитное ограждение памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. Инцидент произошёл ранним утром 24 февраля — около семи часов — на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима, сообщила Госавтоинспекция столицы республики.

По информации ведомства, молодой человек двигался со стороны улицы Ленина, проехал перекрёсток и врезался в гранитную конструкцию у монумента. В результате столкновения никто не пострадал.

©ГАИ по Башкирии

Инспекторы, прибывшие на место, предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот отказался. В отношении него полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования о прохождении проверки.

Выяснилось, что ранее этого водителя уже привлекали за управление транспортом в нетрезвом виде и лишили водительского удостоверения. Полиция полагает, что за руль он вновь сел в состоянии опьянения. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повторного нарушения.

Памятник Мустаю Кариму: история создания монумента

Памятник Мустаю Кариму открыли в Уфе 10 октября 2013 года. Монументальную скульптурную композицию высотой 6 метров и длиной 15 метров создал народный художник России, московский скульптор Андрей Ковальчук. Монумент стоит в сквере имени Мустая Карима — недалеко от дома, где семья поэта прожила 40 лет.

Статистика ГИБДД: 61 пьяный водитель за сутки в Башкирии

Ранее, 22 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Башкирии за сутки задержали 61 водителя в состоянии опьянения — трое из них понесли уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Всего за эти сутки инспекторы выявили более 1400 нарушений ПДД, сообщает «Башинформ».

Наказание за пьяную езду по статье 264.1 УК РФ

Согласно действующему законодательству, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения квалифицируют по ст. 264.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Отказ от медицинского освидетельствования при наличии ранее вынесенного административного наказания за аналогичное нарушение также подпадает под эту статью.