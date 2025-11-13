0
3 часа
Происшествия

Лишенный прав пьяный водитель BMW сбил двух девушек в Башкирии

В Стерлитамаке 30-летний водитель, уже лишённый прав за пьяную езду, сбил на BMW X5 двух 18-летних девушек на переходе. Одна из них в больнице, виновника задержали.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По информации ГИБДД Башкирии, 12 ноября в Стерлитамаке произошло ДТП с пьяным водителем за рулём. Вечером 30-летний местный житель на своём BMW X5 сбил двух 18-летних девушек, которые шли по пешеходному переходу на проспекте Ленина.

Сразу после наезда водитель скрылся с места происшествия. Всё случилось около десяти часов вечера.

В результате аварии одну из пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. Её подруге повезло больше — после осмотра врачей её отпустили домой.

Гонщика нашли благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Им оказался местный житель, который был в состоянии опьянения, что подтвердило освидетельствование. Выяснилось, что мужчина уже был лишён прав в 2025 году за пьяную езду на 18 месяцев.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность за оставление места ДТП и повторное вождение в нетрезвом виде. Его доставили в полицию, где будет избрана мера пресечения.

Владимир Севастьянов
Владимир Севастьянов
Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан
Пьяные ДТП — серьёзная проблема для Башкирии. За девять месяцев 2025 года по вине нетрезвых водителей в республике произошло 238 аварий, в которых погибли 74 человека и 275 получили ранения. Всего же с начала года сотрудники ГАИ поймали более 12,6 тысячи пьяных за рулём.

Недавно в Октябрьском пьяный водитель на «Мерседесе» протаранил стену жилого дома, а другой нетрезвый автомобилист спровоцировал смертельную аварию. В Мечетлинском районе мужчина и вовсе устроил гонки с полицией на мотоблоке.

Стерлитамак стабильно занимает второе место в антирейтинге аварийности по Башкирии после Уфы. Только за октябрь 2025 года в городе произошло 17 ДТП, в которых два человека погибли и 21 получил травмы. Республика в целом входит в число регионов-лидеров по количеству аварий с пьяными водителями.

Поскольку водителя уже лишали прав за пьяную езду, теперь ему грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Санкции по ней суровые: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, его могут лишить права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

