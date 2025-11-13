Лишенный прав пьяный водитель BMW сбил двух девушек в Башкирии

В Стерлитамаке 30-летний водитель, уже лишённый прав за пьяную езду, сбил на BMW X5 двух 18-летних девушек на переходе. Одна из них в больнице, виновника задержали.

По информации ГИБДД Башкирии, 12 ноября в Стерлитамаке произошло ДТП с пьяным водителем за рулём. Вечером 30-летний местный житель на своём BMW X5 сбил двух 18-летних девушек, которые шли по пешеходному переходу на проспекте Ленина.

Сразу после наезда водитель скрылся с места происшествия. Всё случилось около десяти часов вечера.

В результате аварии одну из пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. Её подруге повезло больше — после осмотра врачей её отпустили домой.

Гонщика нашли благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Им оказался местный житель, который был в состоянии опьянения, что подтвердило освидетельствование. Выяснилось, что мужчина уже был лишён прав в 2025 году за пьяную езду на 18 месяцев.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность за оставление места ДТП и повторное вождение в нетрезвом виде. Его доставили в полицию, где будет избрана мера пресечения.

Владимир Севастьянов Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан Пьяные ДТП — серьёзная проблема для Башкирии. За девять месяцев 2025 года по вине нетрезвых водителей в республике произошло 238 аварий, в которых погибли 74 человека и 275 получили ранения. Всего же с начала года сотрудники ГАИ поймали более 12,6 тысячи пьяных за рулём.

Недавно в Октябрьском пьяный водитель на «Мерседесе» протаранил стену жилого дома, а другой нетрезвый автомобилист спровоцировал смертельную аварию. В Мечетлинском районе мужчина и вовсе устроил гонки с полицией на мотоблоке.

Стерлитамак стабильно занимает второе место в антирейтинге аварийности по Башкирии после Уфы. Только за октябрь 2025 года в городе произошло 17 ДТП, в которых два человека погибли и 21 получил травмы. Республика в целом входит в число регионов-лидеров по количеству аварий с пьяными водителями.