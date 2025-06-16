Легенда мотоспорта Красников разбился насмерть на трассе в Башкирии

Трагедия произошла в понедельник в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщили экстренные службы региона. Легендарный российский мотогонщик Николай Красников разбился в смертельной аварии на федеральной трассе Р240.

Около полуночи «Лада Гранта» под управлением 40-летнего спортсмена врезалась в два грузовика. Медики констатировали мгновенную смерть чемпиона. Предварительная версия следствия указывает на то, что Красников мог заснуть за рулем и выехать на встречку.

Николай Олегович родился в Шадринске и стал настоящим феноменом ледового спидвея. С 11 лет тренировался под руководством отца, а уже в 15 дебютировал в официальных соревнованиях команды «Торпедо-ШААЗ».

Переломным моментом карьеры стал переход в уфимский «Башкортостан» в 2001 году. Именно там раскрылся его невероятный талант — восемь личных титулов чемпиона мира подряд с 2005 по 2012 год. Это стало абсолютным рекордом в истории дисциплины.

В командном зачете достижения Красникова выглядят еще внушительнее — двенадцать золотых медалей чемпионатов мира в составе сборной России. Спортсмен также семь раз становился чемпионом страны в личном зачете.

Помимо ледового спидвея, Красников успешно выступал в мотокроссе и гонках на снегоходах. В 2015 году завоевал титул чемпиона России по кроссу на снегоходах в классе «Спорт». За выдающиеся заслуги получил звание заслуженного мастера спорта России и орден Салавата Юлаева.

Чем отличался стиль гонок Красникова от других известных мотогонщиков

Стиль Николая Красникова — это не про один хитрый финт, а про тотальное доминирование на грани физики. Чтобы понять его феномен, нужно сначала посмотреть на сам спорт, который эксперты считают одним из самых рискованных в мире.

Ледовый спидвей сам по себе — адреналиновый коктейль из скорости и опасности. Гонщики несутся по овальному треку на байках без тормозов, удерживая равновесие на шипованных колёсах. Малейшая ошибка на скорости под 200 км/ч на прямой — это падение и тяжёлая травма. Здесь важна не только отвага, но и холодный расчёт.

И вот тут на сцену выходит главный козырь Красникова. В отличие от многих коллег, пришедших в спидвей с нуля, его карьера стартовала с мотокросса под руководством отца-тренера. Эта база дала ему филигранное чувство мотоцикла и баланса, которое он оттачивал круглый год, не прерывая тренировки даже летом.

Другие гонщики ловили удачу, а Красников превратил победы в конвейер. Его стиль — это не столько рискованные обгоны, сколько безупречная стабильность. Восемь чемпионских титулов подряд в личном зачёте — это рекорд, который в таком хаотичном спорте казался невозможным. Он был как машина по штамповке идеальных заездов.

К тому же, его уникальность проявлялась и в командной работе. Красников был не просто звёздным пилотом, а настоящим локомотивом уфимского клуба «Башкортостан». Его участие почти автоматически гарантировало команде призовые места в чемпионатах России, он был её основной движущей силой на протяжении многих лет.