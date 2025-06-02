Лебединое семейство спасли от гибели на трассе М7 в Башкирии

В Башкортостане госинспектор Флюр Тукташев предотвратил трагедию с семьей лебедей. Об этом 2 июня сообщило Министерство природопользования и экологии республики.

Утром понедельника на автомагистрали М7 самка лебедя с пятью малышами попала в опасную ситуацию. Птицы пытались пересечь оживленное шоссе, чтобы достичь водоема рядом с рекой Кармасан. Испуганное семейство металось между машинами, не находя выхода из опасной ловушки.

Госинспектор Тукташев заметив это перекрыл автомобильное движение и организовал безопасный переход для лебедей. Птицы благополучно добрались до противоположной стороны дороги и направились к озеру.