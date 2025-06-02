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Лебединое семейство спасли от гибели на трассе М7 в Башкирии

©Минэкологии РБ

В Башкортостане госинспектор Флюр Тукташев предотвратил трагедию с семьей лебедей. Об этом 2 июня сообщило Министерство природопользования и экологии республики.

лебедь с птенцами
©Минэкологии РБ

Утром понедельника на автомагистрали М7 самка лебедя с пятью малышами попала в опасную ситуацию. Птицы пытались пересечь оживленное шоссе, чтобы достичь водоема рядом с рекой Кармасан. Испуганное семейство металось между машинами, не находя выхода из опасной ловушки.

Госинспектор Тукташев заметив это перекрыл автомобильное движение и организовал безопасный переход для лебедей. Птицы благополучно добрались до противоположной стороны дороги и направились к озеру.

лебеди
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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