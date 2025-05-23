Косуля устроила переполох в детсаду Башкирии

В Минприроды Башкирии рассказали о том, как утром 23 мая в Ишимбае дошколята получили внеплановый урок природоведения.

Малыши из детсада №9 вышли на прогулку после завтрака и внезапно начали громко кричать. Воспитательница сначала подумала, что дети дерутся за качели, но, когда прибежала на крики — очень удивилась. В заборе между металлическими прутьями застряла настоящая косуля.

Парнокопытное было испугано не меньше малышни. «Бемби» явно заблудилась в городе и попыталась проскочить через забор детского сада — но не рассчитала свои размеры.

Воспитательница сразу вызвала спасателей. На место прибыли и полицейские, и охотники. Косуле на голову накинули одеяло, чтобы успокоить, а потом с помощью инструментов разжали прутья и освободили пленницу.

Ветеринары осмотрели животное, обработали царапины и отвезли обратно в лес под Ишимбаем.

Дети теперь точно будут рассказывать всем, что в их садике был настоящий зоопарк. Воспитательнице теперь будет что вспомнить на пенсии.