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Косуля устроила переполох в детсаду Башкирии

©Минприроды Башкирии

В Минприроды Башкирии рассказали о том, как утром 23 мая в Ишимбае дошколята получили внеплановый урок природоведения.

Малыши из детсада №9 вышли на прогулку после завтрака и внезапно начали громко кричать. Воспитательница сначала подумала, что дети дерутся за качели, но, когда прибежала на крики — очень удивилась. В заборе между металлическими прутьями застряла настоящая косуля.

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Парнокопытное было испугано не меньше малышни. «Бемби» явно заблудилась в городе и попыталась проскочить через забор детского сада — но не рассчитала свои размеры.

Воспитательница сразу вызвала спасателей. На место прибыли и полицейские, и охотники. Косуле на голову накинули одеяло, чтобы успокоить, а потом с помощью инструментов разжали прутья и освободили пленницу.

Ветеринары осмотрели животное, обработали царапины и отвезли обратно в лес под Ишимбаем.

Дети теперь точно будут рассказывать всем, что в их садике был настоящий зоопарк. Воспитательнице теперь будет что вспомнить на пенсии.

Ишимбай
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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