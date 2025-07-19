Концлагерь «Печки-Лавочки»: как в Минсемьи Башкирии отреагировали на скандал с пытками стариков

Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова прокомментировала шокирующую историю с издевательствами над пожилыми людьми в уфимском частном пансионате «Печки-Лавочки» ©Прокуратура Башкирии
Громкий скандал разгорелся в Уфе вокруг частного пансионата для престарелых «Печки-Лавочки» в микрорайоне Инорс. Бывшая сотрудница учреждения обнародовала видеозаписи, на которых пожилых постояльцев связывают, избивают и морят голодом. На кадрах видно, как связанную и завёрнутую в одеяло женщину оставляют лежать на полу под столом. Позже стало известно, что одна из пенсионерок, над которой издевались, скончалась.
На инцидент немедленно отреагировали правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). Проверки также начали полиция и прокуратура.
Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова высказалась о ситуации, подчеркнув, что после скандала принимаются соответствующие меры. Изначально в ведомстве отказывались от развёрнутых комментариев, ссылаясь на то, что пансионат «Печки-Лавочки» не является подведомственной организацией и не входит в реестр поставщиков социальных услуг.
«Установлением соответствия распространяемых кадров действительности и правовой их оценкой сейчас занимаются правоохранительные органы», — рассказала Ленара Иванова.
Это происшествие остро поставило вопрос о деятельности «серых» пансионатов. В Башкирии активно развивается система государственно-частного партнёрства в сфере ухода за пожилыми, и республика занимает лидирующие позиции по количеству созданных частных пансионатов, работающих официально. Однако «Печки-Лавочки» работали на свободном рынке, вне государственного контроля.
- Что именно произошло в пансионате «Печки-Лавочки»?
По словам бывшей сотрудницы, в пансионате практиковались жестокие методы обращения с постояльцами. Людей почти не кормили, а если и давали еду, то просроченную. К некоторым применяли физическое насилие: одну из ходячих пенсионерок связали и оставили на ночь на полу. В здании царила антисанитария — в комнатах были тараканы и клопы, а родственникам запрещали навещать своих близких.
- Почему министерство изначально дистанцировалось от проблемы?
Пансионат «Печки-Лавочки», которым руководит Любовь Рудоманова, не входил в официальный реестр поставщиков социальных услуг и не имел гослицензии. Он работал в так называемой «серой зоне». Формально такие учреждения не находятся в прямом ведении Минтруда, их деятельность должны контролировать надзорные органы, такие как Роспотребнадзор и прокуратура.
- Что теперь грозит руководству пансионата?
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают сотрудников и постояльцев. Руководству пансионата может грозить реальный тюремный срок.
- Что такое «серый» пансионат и почему их так сложно контролировать?
«Серый» пансионат — это учреждение, которое работает вне официального правового поля. Юридически они часто регистрируются не как социальные или медицинские организации, а как обычные гостиницы, оказывающие услуги проживания и питания. Это позволяет им избегать обязательного лицензирования и не вступать в официальный реестр поставщиков социальных услуг, что является делом добровольным. В результате такие заведения выпадают из-под планового контроля Роспотребнадзора, Росздравнадзора и пожарных инспекторов. Проверки к ним могут прийти только после трагедии или жалобы, так как по закону нельзя просто так войти в частное жилище.
- Власти Башкирии пытались как-то решить эту проблему на законодательном уровне?
Да, и неоднократно. Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии были одними из первых в России, кто предложил ввести обязательное лицензирование для всех частных домов престарелых. Соответствующие законопроекты вносились на рассмотрение в Госдуму. Инициатива была вызвана именно тем, что большинство частных пансионатов работают «в тени», и об их существовании становится известно только после чрезвычайных происшествий.
- Как тогда выбрать надёжный пансионат и не нарваться на мошенников?
Чтобы не стать жертвой обмана, стоит проявить максимальную бдительность:
Проверьте реестр: Убедитесь, что пансионат входит в официальный реестр поставщиков социальных услуг вашего региона. Только это даёт гарантию государственного контроля.
Изучите документы: Запросите у пансионата наличие медицинской лицензии. Если её нет, должно быть как минимум официальное соглашение с лицензированной медицинской организацией о предоставлении помощи постояльцам.
Личный визит: Обязательно посетите пансионат лично, причём желательно без предупреждения. Обратите внимание на чистоту, запахи, состояние и настроение постояльцев, а также на условия пожарной безопасности.
Читайте договор: Внимательно изучите договор. В нём должны быть прописаны именно социальные и медицинские услуги, а не просто «аренда койко-места» или «услуги проживания».
Изучите отзывы: Поищите отзывы на независимых площадках, а не только на сайте самого учреждения, где они могут быть проплаченными.
- Что делать, если я уже отдал родственника в пансионат и подозреваю, что с ним плохо обращаются?
Нужно действовать немедленно. Как показала история с «Печками-Лавочками», огласка и обращения в госорганы работают.
Попытайтесь немедленно навестить родственника и оценить его физическое и психологическое состояние.
Зафиксируйте все нарушения на фото или видео.
Немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. По факту событий в уфимском пансионате все три ведомства начали проверки и возбудили уголовное дело.
Сообщите о ситуации в региональное Министерство семьи и труда. Несмотря на то что «серый» пансионат не является их подведомственной организацией, они обязаны отреагировать на сигнал.
- Существуют ли государственные меры поддержки для тех, кто ухаживает за пожилыми самостоятельно, чтобы не прибегать к услугам пансионатов?
Да, государство предоставляет определённую поддержку. Граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы или людьми старше 80 лет, могут оформить ежемесячную компенсационную выплату. С 1 января 2025 года эта выплата будет назначаться проактивно в виде надбавки к пенсии самого пожилого человека и будет ежегодно индексироваться. Кроме того, период ухода засчитывается в страховой стаж ухаживающему лицу, что даёт 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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