Концлагерь «Печки-Лавочки»: как в Минсемьи Башкирии отреагировали на скандал с пытками стариков

Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова прокомментировала шокирующую историю с издевательствами над пожилыми людьми в уфимском частном пансионате «Печки-Лавочки»

Громкий скандал разгорелся в Уфе вокруг частного пансионата для престарелых «Печки-Лавочки» в микрорайоне Инорс. Бывшая сотрудница учреждения обнародовала видеозаписи, на которых пожилых постояльцев связывают, избивают и морят голодом. На кадрах видно, как связанную и завёрнутую в одеяло женщину оставляют лежать на полу под столом. Позже стало известно, что одна из пенсионерок, над которой издевались, скончалась.

На инцидент немедленно отреагировали правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). Проверки также начали полиция и прокуратура.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова высказалась о ситуации, подчеркнув, что после скандала принимаются соответствующие меры. Изначально в ведомстве отказывались от развёрнутых комментариев, ссылаясь на то, что пансионат «Печки-Лавочки» не является подведомственной организацией и не входит в реестр поставщиков социальных услуг.

«Установлением соответствия распространяемых кадров действительности и правовой их оценкой сейчас занимаются правоохранительные органы», — рассказала Ленара Иванова.

Это происшествие остро поставило вопрос о деятельности «серых» пансионатов. В Башкирии активно развивается система государственно-частного партнёрства в сфере ухода за пожилыми, и республика занимает лидирующие позиции по количеству созданных частных пансионатов, работающих официально. Однако «Печки-Лавочки» работали на свободном рынке, вне государственного контроля.