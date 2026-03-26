0
5 часов
Происшествия

Карстовый провал поглотил «Ниву» в башкирском селе

В Башкирии автомобиль провалился под землю — карстовая воронка образовалась прямо на дороге. Водитель не пострадал.
вытаскивают авто из ямы
©"Подслушано в Башкирии" | ТГ-КАНАЛ

В селе Старобурново Бирского района дорожное покрытие размыли талые воды, и грунт обрушился. На месте провала образовалась воронка диаметром порядка 20 метров и глубиной около трёх метров. В неё сполз припаркованный автомобиль «Нива». Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях. Владелец машины успел покинуть её до обрушения — жертв и пострадавших нет, сообщает Башинформ.

автомобиль провалился в яму
©«БАШДТП»
автомобиль под буксиром
©»Подслушано в Башкирии» | ТГ-КАНАЛ
вытаскивают авто из ямы
©»Подслушано в Башкирии» | ТГ-КАНАЛ

На место выехали экстренные службы и представители местной администрации, которые развернули оперативный штаб. Территорию вокруг воронки оцепили сигнальной лентой, автомобиль извлекли из провала.

Пользователи соцсетей напомнили о похожем случае в Уфе, когда из-за карстового провала под землю ушла «Лада Калина».

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.