Карстовый провал поглотил «Ниву» в башкирском селе

В Башкирии автомобиль провалился под землю — карстовая воронка образовалась прямо на дороге. Водитель не пострадал.

В селе Старобурново Бирского района дорожное покрытие размыли талые воды, и грунт обрушился. На месте провала образовалась воронка диаметром порядка 20 метров и глубиной около трёх метров. В неё сполз припаркованный автомобиль «Нива». Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях. Владелец машины успел покинуть её до обрушения — жертв и пострадавших нет, сообщает Башинформ.

На место выехали экстренные службы и представители местной администрации, которые развернули оперативный штаб. Территорию вокруг воронки оцепили сигнальной лентой, автомобиль извлекли из провала.

Пользователи соцсетей напомнили о похожем случае в Уфе, когда из-за карстового провала под землю ушла «Лада Калина».