Канатная дорога на Эльбрусе рухнула вместе с людьми

Трагедия на Эльбрусе: трое туристов погибли из-за аварии на подъёмнике. Кресла с людьми сорвались и рухнули на скалы. Среди пострадавших оказались жители Уфы.

Гибелью трёх человек закончилась поездка на канатной дороге на Эльбрусе. Трагедия произошла накануне днём, когда несколько кресел с туристами сорвались вниз.

По предварительной версии, причиной ЧП стал сход троса с одного из роликов опоры. Подъёмник скинул людей прямо на скалистую поверхность. На место немедленно выехали спасатели, которым пришлось эвакуировать с высоты десятки напуганных туристов.

Следователи уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти. Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Сейчас криминалисты изучают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Среди застрявших на аварийной канатке оказались и двое уфимцев. Один из них рассказал, что им пришлось провести ночь в неотапливаемых вагончиках без тёплых вещей, так как все рюкзаки остались в кабине подъёмника.

Всего на момент аварии на линии находилось 37 человек. Спасательная операция длилась несколько часов. В итоге девять человек получили травмы различной степени тяжести, а для троих, включая семейную пару, подъём в горы стал последним в жизни.

Старая однокресельная дорога, где всё случилось, принадлежит частной компании и в момент ЧП официально находилась на ремонте. Регламентные работы должны были идти до 24 сентября для подготовки к зимнему сезону. Почему на ней оказались люди — главный вопрос следствия.

Это уже не первая подобная авария в Кабардино-Балкарии за последнее время. По данным РБК, в августе 2025 года в Нальчике оборвалась канатно-кресельная дорога в курортной зоне. Тогда пострадали 12 человек, приехавших из других регионов России.