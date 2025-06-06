Кабан повис на ограде мусульманского кладбища в Уфе

Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» рассказал о необычном спасении в столице Башкортостана. Дикий кабан угодил в смертельную ловушку на старомусульманском кладбище.

Секач застрял на металлической ограде одной из могил в районе телецентра. Острые прутья впились в тело животного, не давая ему освободиться самостоятельно. Ситуация осложнялась религиозным контекстом — накануне Курбан-Байрама важно было избежать трагедии на священной территории.

Спасательную операцию провели сотрудники Минэкологии республики совместно с центром реабилитации. Команду возглавили охотник-инспектор Флюр Тукташев и руководитель центра Дмитрий Стрельников. Извлечение потребовало особой осторожности из-за анатомических особенностей кабанов.

Пострадавшего секача вывезли за городскую черту для оказания помощи. Под наркозом специалисты осмотрели раны, обработали повреждения и наложили швы. После процедур животное отпустили в естественную среду обитания.

Эксперты оценивают шансы на выздоровление как благоприятные. Несмотря на серьезность полученных травм, кабан должен полностью восстановиться в дикой природе.

21 мая 2025 года на трассе Р-240 Уфа – Оренбург произошел еще один необычный случай, который удивил многих. Ночью дикий кабан перешел дорогу строго по пешеходному переходу. Видео опубликовал начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

4 июня 2025 года под Янаулом произошел еще один инцидент с участием диких кабанов. Большая группа животных наполовину перегородила загородную автодорогу, создав пробку. Водители были вынуждены осторожно протискиваться по проезжей части, пока кабаны не спешили освобождать путь.

Помимо кабанов, в Башкирии отмечались и другие инциденты с дикими животными. 11 мая в деревне Урюш-Битуллино Караидельского района рысь напала на местного жителя. Пострадавшему и его жене удалось отогнать хищника, которого затем местные жители закололи вилами. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.