Происшествия

Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева попала в аварию — стало известно о её состоянии

Концертный директор артистки рассказал подробности ДТП 28 февраля: водитель вылетел на «встречку» из-за непогоды, четыре человека пострадали, ближайшие выступления отменены.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева получила множественные ушибы в результате дорожной аварии, произошедшей 28 февраля в Белебеевском районе. Об этом агентству «Башинформ» сообщил концертный директор певицы Вадим Фатхинуров.

Автомобили JAC и Hyundai Solaris столкнулись на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Артистка и члены её творческого коллектива находились в салоне одной из машин.

«Были очень сложные погодные условия, наш водитель, к сожалению, вылетел на встречку», — пояснил Фатхинуров.

Всего в происшествии пострадали четыре человека. Состояние одной из участниц команды врачи оценивают как средней тяжести. Саму певицу и её танцора с множественными ушибами врачи планируют выписать в ближайшее время. Ближайшие концерты отменили и перенесли на другие даты.

Ранее о ДТП сообщила мать певицы — заслуженная артистка Татарстана Лилия Биктимирова. В своих социальных сетях она написала, что двое танцоров из коллектива получили серьёзные травмы, а саму Гульназ увезли на обследование в больницу. Из-за аварии организаторы отменили запланированные на 28 февраля и 1 марта концерты в Стерлитамаке и Салавате.

ДТП произошло около 15:00. По данным ГАИ республики, пострадавшими признаны водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также двое пассажиров автомобиля JAC.

В Белебеевском районе фиксируют высокую аварийность. 3 февраля 2026 года на трассе Белебей — Аксаково — Аксеново «Лада Гранта» врезалась в КамАЗ — четыре человека погибли на месте. По данным главного автоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, сложные погодные условия стали причиной и той аварии.

Похожие записи
0
28.02.2026
Новости

Четверо пострадавших: на трассе в Белебеевском районе Башкирии столкнулись «Джаг» и «Хендай Солярис»

авто после дтп
В Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.
0
03.02.2026
Происшествия

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом и «Ладой»

авто после дтп
В Белебеевском районе Башкортостана легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четыре человека
0
02.02.2026
Новости

Предприниматель из Башкирии продал 429 тонн «фантомного» масла и сыра в соседние регионы

молоко льется в стакан из бутылки
Предприниматель из Белебеевского района оформил ветеринарные документы на крупную партию продукции без фактического производства. Товар был направлен в Свердловскую и Омскую области.
0
20.01.2026
Новости

Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после операции по увеличению груди в Уфе

Гульназ Асаева
Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после маммопластики в уфимской клинике. Несмотря на дискомфорт, певица планирует выступить на сцене 24 января.
0
18.01.2026
Новости

Гульназ Асаева рассказала о решении лечь под нож пластического хирурга

гульназ асаева на шоу
Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева поделилась с поклонниками подробностями пластической операции по увеличению груди. Причиной стала низкая самооценка.
0
05.12.2025
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Белебеевском районе Башкирии пострадали пять человек

авто после дтп
На трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы утром 5 декабря лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Chery. Все пять пассажиров обеих машин получили травмы.
-1
04.09.2025
Новости

Анна Асти требует миллион за кавер, исполненный певицей из Башкирии

гульназ асаева на шоу
Анна Асти потребовала миллион рублей за кавер на песню «По барам». Его исполнила Гульназ Асаева из Башкирии в шоу Стаса Ярушина. Сама певица в шоке.
0
17.08.2025
Происшествия

В Башкирии в ночном ДТП погиб 14-летний школьник на питбайке

питбайк после аварии
Эта смерть — уже пятая среди несовершеннолетних водителей мототехники в республике за это лето
