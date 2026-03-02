Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева попала в аварию — стало известно о её состоянии

Концертный директор артистки рассказал подробности ДТП 28 февраля: водитель вылетел на «встречку» из-за непогоды, четыре человека пострадали, ближайшие выступления отменены.

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева получила множественные ушибы в результате дорожной аварии, произошедшей 28 февраля в Белебеевском районе. Об этом агентству «Башинформ» сообщил концертный директор певицы Вадим Фатхинуров.

Автомобили JAC и Hyundai Solaris столкнулись на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Артистка и члены её творческого коллектива находились в салоне одной из машин.

«Были очень сложные погодные условия, наш водитель, к сожалению, вылетел на встречку», — пояснил Фатхинуров.

Всего в происшествии пострадали четыре человека. Состояние одной из участниц команды врачи оценивают как средней тяжести. Саму певицу и её танцора с множественными ушибами врачи планируют выписать в ближайшее время. Ближайшие концерты отменили и перенесли на другие даты.

Ранее о ДТП сообщила мать певицы — заслуженная артистка Татарстана Лилия Биктимирова. В своих социальных сетях она написала, что двое танцоров из коллектива получили серьёзные травмы, а саму Гульназ увезли на обследование в больницу. Из-за аварии организаторы отменили запланированные на 28 февраля и 1 марта концерты в Стерлитамаке и Салавате.

ДТП произошло около 15:00. По данным ГАИ республики, пострадавшими признаны водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также двое пассажиров автомобиля JAC.

В Белебеевском районе фиксируют высокую аварийность. 3 февраля 2026 года на трассе Белебей — Аксаково — Аксеново «Лада Гранта» врезалась в КамАЗ — четыре человека погибли на месте. По данным главного автоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, сложные погодные условия стали причиной и той аварии.