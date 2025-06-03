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Избили за вейп: в башкирском приюте дети устроили разборки

©Ufa_rb / Telegram

В социальном приюте Чекмагушевского района разгорелся скандал после появления жуткого видео избиения детей. Старшие воспитанники жестоко расправились с младшими из-за вейпа.

На кадрах видно, как трое малышей выстроены в шеренгу. Самый младший рыдает, пока старший орёт на него матом. Парень пинает ребёнка и бьёт по лицу, требуя вернуть «жижу» и деньги.

За кадром раздаются довольные возгласы операторов. Они смеются над происходящим и переводят камеру на напуганных детей со словами «эти в ужасе сидят».

издевательство над детьми
©Ufa_rb / Telegram

Как пишет издание Уфа1, связаться с руководством приюта не удалось. Директор Зульфия Тимергалиева не отвечает на звонки. В вышестоящем центре «Семья» объяснили её отсутствие празднованием Дня соцработника в Уфе.

Администрация района также уклонилась от комментариев. В пресс-службе попросили перезвонить позже, но время не назвали и бросили трубку.

СК Башкирии возбудил уголовное дело о халатности. Прокуратура организовала собственную проверку инцидента.

насилие происшествие в чекмагушевском районе Чекмагушевский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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