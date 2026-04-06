Хотела помочь — чуть не утонула сама: уфимская школьница провалилась под лёд, спасая рыбака

13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, чтобы помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал. А мужчина оказался просто пьян.

5 апреля на озере Кашкадан в Уфе 13-летняя школьница провалилась под лёд, когда попыталась самостоятельно добраться до рыбака, которого приняла за человека без сознания, сообщает Telegram-канал SHOT.

Девочка увидела неподвижного мужчину на льду и, не дожидаясь помощи, направилась к нему. Тонкий весенний лёд проломился, и подросток оказалась в воде. Очевидцы вытащили её на берег — школьница не пострадала. Спасатели добрались до рыбака на специальных санях. Жизни ему ничего не угрожало: мужчина просто уснул на льду после выпитого.

В марте 2026 года в Башкирии стартовала операция «Весенний опасный лёд»: инспекторы ГИМС МЧС патрулируют водоёмы республики и предупреждают о рисках. Спасатели напоминают: при переходе водоёма группой нужно соблюдать расстояние 5–6 метров друг от друга, а на разной глубине толщина льда может сильно отличаться.

С 27 по 31 марта 2026 года МЧС предупреждало жителей Башкирии об аномально тёплой погоде — среднесуточная температура превышала климатическую норму на 7–9 градусов. Ведомство отдельно подчеркнуло: в период активного таяния лёд становится хрупким и выходить на него опасно для жизни.

4 апреля 2026 года в городе Реж четверо детей вышли на лёд городского пруда; трое из них провалились под лёд. Восьмилетняя девочка погибла. Её семилетнюю сестру спас 9-летний мальчик, который был вместе с ними.