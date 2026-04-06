Хотела помочь — чуть не утонула сама: уфимская школьница провалилась под лёд, спасая рыбака

13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, чтобы помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал. А мужчина оказался просто пьян.
человек на льду
5 апреля на озере Кашкадан в Уфе 13-летняя школьница провалилась под лёд, когда попыталась самостоятельно добраться до рыбака, которого приняла за человека без сознания, сообщает Telegram-канал SHOT.

Девочка увидела неподвижного мужчину на льду и, не дожидаясь помощи, направилась к нему. Тонкий весенний лёд проломился, и подросток оказалась в воде. Очевидцы вытащили её на берег — школьница не пострадала. Спасатели добрались до рыбака на специальных санях. Жизни ему ничего не угрожало: мужчина просто уснул на льду после выпитого.

В марте 2026 года в Башкирии стартовала операция «Весенний опасный лёд»: инспекторы ГИМС МЧС патрулируют водоёмы республики и предупреждают о рисках. Спасатели напоминают: при переходе водоёма группой нужно соблюдать расстояние 5–6 метров друг от друга, а на разной глубине толщина льда может сильно отличаться.

С 27 по 31 марта 2026 года МЧС предупреждало жителей Башкирии об аномально тёплой погоде — среднесуточная температура превышала климатическую норму на 7–9 градусов. Ведомство отдельно подчеркнуло: в период активного таяния лёд становится хрупким и выходить на него опасно для жизни.

4 апреля 2026 года в городе Реж четверо детей вышли на лёд городского пруда; трое из них провалились под лёд. Восьмилетняя девочка погибла. Её семилетнюю сестру спас 9-летний мальчик, который был вместе с ними.

На улице Менделеева в Уфе загорелась квартира в 20-этажном доме

Вечером 5 апреля в 20-этажном жилом доме на улице Менделеева в Уфе загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные вывели из задымлённого здания 18 человек, ещё 113 жильцов покинули дом самостоятельно.
В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.
В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
В Уфе пациентке с туберкулезом удалили крупную кисту яичника

Врачи Республиканского фтизиопульмонологического центра и онкодиспансера в Уфе совместно прооперировали молодую женщину с туберкулёзом — хирурги извлекли кисту яичника весом 7 кг.
Жителям Уфы рассказали о порядке компенсаций после атаки БПЛА

После утренней атаки беспилотников на Уфу городские власти разъяснили порядок действий для жителей, чьё имущество пострадало. Схема компенсаций для владельцев автомобилей принципиально отличается от выплат за повреждённое жильё.
В Уфе после атаки беспилотников развернули пункт временного размещения

После утренней атаки БПЛА на Уфу 2 апреля для пострадавших жителей открыли пункт временного размещения на базе образовательного учреждения. Об этом сообщила администрация Ленинского района.
После попадания беспилотника в жилой дом в Уфе перекрыли дорогу и отменили автобусные маршруты

2 апреля в Уфе на улице Гафури власти ввели временное ограничение дорожного движения после удара беспилотника по жилому дому. Движение по трём автобусным маршрутам прекращено до особого уведомления.
В результате атаки БПЛА в Уфе повреждены несколько квартир на улице Гафури

Беспилотник повредил многоквартирный дом в Уфе — повреждены несколько квартир. Прокуратура Башкирии взяла ситуацию на контроль и организовала горячую линию для жителей.
