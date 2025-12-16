Хабиров потребовал системное решение после коммунальной аварии в Белорецке

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании 16 декабря поблагодарил чиновников за устранение аварии на теплопроводе в Белорецке, но призвал к системным мерам. Прорыв трубы 9 декабря оставил без тепла более 70 домов и соцобъектов.

На оперативном совещании 16 декабря Радий Хабиров поблагодарил чиновников за работу в Белорецке. Глава республики отметил, что руководство района и профильные ведомства не допустили заморозки системы. По его словам, в правительстве переживали за жителей, которые могли остаться без тепла в мороз.

Авария случилась 9 декабря на улице Кирова. Из-за прорыва магистральной трубы отопление отключилось в 74 многоквартирных домах. Без тепла остались школы, детсады, медколледж и здание прокуратуры. Ситуацию осложняла погода: температура воздуха опустилась до -22 °C.

Восстановлением руководил вице-премьер Рустем Газизов, который выехал на место и возглавил оперативный штаб. Глава района Азат Хакимов постоянно докладывал в Уфу о ходе работ. Это помогло координировать действия служб и информировать жителей.

Ремонт прошел не гладко. Ночью при запуске системы нашли новую утечку. Коммунальщикам пришлось снова сливать воду и заваривать трубы. Из-за этого тепло в квартиры вернули только к обеду следующего дня, но серьезных последствий удалось избежать.

Сейчас в причинах аварии разбирается прокуратура. Ведомство проверит, почему сети оказались изношены и насколько быстро среагировали службы ЖКХ.