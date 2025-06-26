Точка в деле о прошлогоднем взрыве на заводе в Стерлитамаке ещё не поставлена, но процесс сдвинулся с мёртвой точки. Уголовное дело против начальника смены СНХЗ направлено в городской суд, сообщает РБК Уфа.

Под прицелом следствия оказался начальник смены предприятия. Его считают ответственным за грубейшее пренебрежение правилами безопасности на опасном производстве. Мужчине может грозить до семи лет за решёткой, если его вина будет доказана.

По версии СК, грубая ошибка была совершена перед сварочными работами на трубопроводе 19 августа 2024 года. Коммуникации не были должным образом подготовлены: из них не стравили давление, как того требуют инструкции. Инертным газом остатки взрывоопасной смеси тоже никто не удалил.

В итоге произошла детонация. Газовоздушная смесь внутри трубы вспыхнула, как порох, спровоцировав мощную ударную волну. Пламя и обломки зацепили троих сотрудников и 12-летнего ребёнка, который просто проходил мимо. Двое рабочих позже скончались в больнице.

Материальный урон от инцидента оценили в 14 миллионов рублей. Сам обвиняемый, по данным прокуратуры, свою причастность к ЧП отрицает. Вину он не признал.

Промышленный сектор Башкирии в последний год напоминает минное поле: инциденты случались с пугающей регулярностью. Кроме дела о взрыве на стерлитамакском СНХЗ, в регионе произошла целая серия других ЧП, некоторые из которых закончились трагически.

Самым резонансным стал инцидент в Салавате. В середине мая 2025 года на заводе по производству парафина «Свеча» прогремел мощный взрыв, который привел к пожару и частичному обрушению цеха. Последствия оказались печальными: один рабочий был найден под завалами, а его 51-летний коллега позже скончался в больнице от тяжелейших ожогов. Еще несколько человек получили серьезные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело, предварительной причиной назвали нарушение технологического процесса. Похоже, на предприятии произошла разгерметизация печного оборудования, что и спровоцировало детонацию газовоздушной смеси.

Весной неспокойно было и в столице республики. В апреле в Уфе вспыхнул крупный пожар в цехе по производству лодок из ПВХ. Огонь тогда охватил площадь в 800 квадратных метров. К счастью, в тот раз обошлось без жертв.

Помимо техногенных аварий, башкирские предприятия ТЭК столкнулись и с внешними угрозами. За последний год заводы как минимум дважды подвергались атакам беспилотников — в октябре и мае 2024 года. Целями становились объекты в Уфе и Салавате. Власти сообщали, что дроны были обезврежены, а ущерб ограничился выбитыми стеклами. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.