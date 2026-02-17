0
2 часа
Происшествия

Госкомитет по ЧС Башкирии объявил режим беспилотной опасности

В Башкирии 17 февраля введен режим опасности атаки БПЛА. Аэропорт Уфы ограничил полеты, жителям рекомендовано оставаться в помещениях. Хронология событий.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Утром 17 февраля 2026 года Госкомитет республики по ЧС объявил угрозу нападения беспилотников. Исполняющий обязанности главы ведомства Кирилл Первов призвал жителей ориентироваться на официальные сообщения, а аэропорт Уфы приостановил работу ради безопасности пассажиров.

Аэропорт и службы

Пресс-служба аэропорта «Уфа» подтвердила введение ограничений на полеты. Самолеты временно не взлетают и не садятся, прибывающие борты диспетчеры направляют на запасные аэродромы. Аэропорт возобновит работу только после снятия угрозы.

Экстренные службы региона перешли в режим повышенной готовности. Силовые структуры и спасатели усилили контроль за ключевыми объектами и инфраструктурой.

Рекомендации для жителей

Госкомитет по ЧС рекомендует жителям сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

  • Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Наиболее защищенное место в квартире — помещение без остекления: коридор, ванная или кладовая.
  • Если сирена застала вас на улице — зайдите в ближайшее капитальное здание, подземный переход или паркинг.
  • Если увидели беспилотник — не снимайте его на видео и не выкладывайте кадры в соцсети. Сразу звоните по номеру 112, назовите оператору свое местоположение и направление полета объекта.

Ситуация в регионах Поволжья

Башкирия — не единственный регион, где объявлена угроза. Утром 17 февраля аналогичный режим опасности объявили в Татарстане, Удмуртии, Пензенской и Ульяновской областях. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что над территорией республики зафиксировали пролет дронов. Одновременное объявление тревог в нескольких субъектах может свидетельствовать о масштабной атаке.

Хроника предыдущих инцидентов

Республика фиксирует воздушную угрозу второй раз с начала года. 15 января 2026 года власти уже объявляли аналогичный режим опасности. Тогда системы ПВО привели в боевую готовность, однако инцидент завершился без последствий, и ограничения сняли через несколько часов.

В ночь на 6 января расчёты ПВО сбили над Башкирией шесть беспилотников самолетного типа. Обломки аппаратов упали в безлюдных местах, инфраструктура не пострадала.

В сентябре 2025 года (13 и 18 числа) беспилотники были направлены в сторону промышленных объектов региона, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса. Один аппарат упал на территории промзоны, однако серьёзного ущерба удалось избежать. Впервые регион зафиксировал атаку БПЛА в мае 2024 года.

