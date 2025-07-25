Огненному Ромео из Уфы теперь придётся объясняться с полицией, а не с бывшей возлюбленной. По данным Mash Batash, финал этой лавстори — уголовное дело, а главный герой попался на поджоге автомобиля своей экс-подруги.
Предыстория стара как мир. Пара встречалась три года, но пару месяцев назад их пути разошлись. Девушка решила поставить точку, но парень с таким раскладом был категорически не согласен.
Молодой человек устроил бывшей настоящую осаду. Её заваливали сообщениями, а под окнами постоянно маячил знакомый силуэт. Все попытки наладить контакт девушка игнорировала, сохраняя ледяное спокойствие, что, видимо, и стало для парня триггером.
Когда уговоры не сработали, отвергнутый ухажёр пошёл ва-банк. Он решил напомнить о себе максимально ярко. На парковке возле дома девушки её автомобилю был устроен настоящий крематорий.
Скрыться не удалось. Весь огненный перформанс записали камеры видеонаблюдения. Поначалу парень всё отрицал, но его сдала собственная рубашка. Бывшая уверенно заявила полицейским, что человек на видео одет точь-в-точь как её настойчивый экс-бойфренд.
Теперь за такой пламенный жест придётся отвечать по всей строгости. Подобные деяния обычно квалифицируют по статье Уголовного кодекса об умышленном уничтожении чужого имущества. Это не просто хулиганство, а серьёзное преступление, которое может обернуться реальным сроком.
Страховка КАСКО: Если у девушки был полис КАСКО, покрывающий риск «ущерб» или «поджог», страховая компания возместит стоимость автомобиля. Затем страховщики взыщут эту сумму с виновника в порядке регресса.
Гражданский иск: Если КАСКО не было, потерпевшая должна подать гражданский иск о возмещении материального ущерба в рамках уголовного дела. После вынесения обвинительного приговора суд обяжет поджигателя выплатить всю сумму. Проблема в том, что если у осуждённого нет официального дохода или имущества, взыскать с него деньги будет крайне сложно.
Ощущение власти: Человек, которого отвергли, чувствует себя униженным и бессильным. Поджог позволяет ему символически вернуть себе контроль над ситуацией, показав: «Если ты не можешь быть моей, то и твои вещи не будут принадлежать никому».
Яркое «сообщение»: Огонь — это мощный, зрелищный и необратимый способ выразить свой гнев и боль. Преступник хочет не просто нанести ущерб, а шокировать и напугать бывшую партнёршу, оставив неизгладимое впечатление.
Стирание воспоминаний: Иногда автомобиль ассоциируется с совместными поездками и счастливыми моментами. Его уничтожение для поджигателя — это попытка символически «сжечь» прошлое, от которого ему больно.