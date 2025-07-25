В Уфе парень не смог смириться с разрывом и спалил тачку бывшей. Он надеялся вернуть её внимание, а вместо этого привлёк полицию. Попался на камеру

Огненному Ромео из Уфы теперь придётся объясняться с полицией, а не с бывшей возлюбленной. По данным Mash Batash, финал этой лавстори — уголовное дело, а главный герой попался на поджоге автомобиля своей экс-подруги.

Предыстория стара как мир. Пара встречалась три года, но пару месяцев назад их пути разошлись. Девушка решила поставить точку, но парень с таким раскладом был категорически не согласен.

Молодой человек устроил бывшей настоящую осаду. Её заваливали сообщениями, а под окнами постоянно маячил знакомый силуэт. Все попытки наладить контакт девушка игнорировала, сохраняя ледяное спокойствие, что, видимо, и стало для парня триггером.

Когда уговоры не сработали, отвергнутый ухажёр пошёл ва-банк. Он решил напомнить о себе максимально ярко. На парковке возле дома девушки её автомобилю был устроен настоящий крематорий.

Скрыться не удалось. Весь огненный перформанс записали камеры видеонаблюдения. Поначалу парень всё отрицал, но его сдала собственная рубашка. Бывшая уверенно заявила полицейским, что человек на видео одет точь-в-точь как её настойчивый экс-бойфренд.

Теперь за такой пламенный жест придётся отвечать по всей строгости. Подобные деяния обычно квалифицируют по статье Уголовного кодекса об умышленном уничтожении чужого имущества. Это не просто хулиганство, а серьёзное преступление, которое может обернуться реальным сроком.