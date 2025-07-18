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Годовалый малыш погиб, выпав из окна в башкирском Кумертау

В Кумертау годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб. Это уже четвёртый подобный смертельный случай в Башкирии с начала года
детская кукла
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Трагедией обернулся обычный день в Кумертау. Мальчик 2023 года рождения погиб, выпав из окна жилого дома на улице Гафури. По предварительной информации, мама малыша отвлеклась всего на несколько минут. Этого времени хватило, чтобы ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз. Несмотря на все усилия прибывших на место медиков, спасти его не удалось.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка. Следователи опрашивают родных и соседей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

С начала 2025 года в Башкирии это уже четвёртый ребёнок, погибший при падении из окна. Всего же от падений с высоты пострадали 26 детей, из которых 22 получили травмы различной степени тяжести. Только за последнее время похожие инциденты произошли в Стерлитамаке, где из окон выпали годовалый и четырёхлетний малыши (оба госпитализированы), и в Уфе, где ребёнок сейчас борется за жизнь.

Специалисты и спасатели в очередной раз напоминают родителям о жизненно важных правилах безопасности:

  1. Никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном.
  2. Не надейтесь на москитные сетки — они создают ложное чувство безопасности, но не способны выдержать даже вес маленького ребёнка.
  3. Установите на окна специальные блокираторы или замки. Их установка занимает несколько минут, а цена не превышает 500 рублей, но это может спасти жизнь.
  4. Уберите от окон всю мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.
Вопрос эксперту
- Какая ответственность грозит родителям, если ребёнок выпал из окна?
Ньюс-Баш
Секундная невнимательность может обернуться не только трагедией, но и уголовным делом. В зависимости от последствий, родителей могут привлечь к ответственности по нескольким статьям:

- Административная ответственность: по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.

- Уголовная ответственность:

Статья 125 УК РФ «Оставление в опасности» (наказание — до года лишения свободы).

Статья 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- Такие происшествия случаются только в неблагополучных семьях?
Ньюс-Баш
Это опасное заблуждение. Как показывает статистика, социальный статус семей, где происходят трагедии, абсолютно разный. Несчастные случаи происходят и в абсолютно благополучных, полных семьях, где родители просто на мгновение теряют бдительность. Основная причина — оставление ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном, а не социальное положение семьи.
- В чём главная опасность современных пластиковых окон?
Ньюс-Баш
В отличие от старых деревянных рам с тугими шпингалетами и высокими форточками, современные пластиковые окна открываются легко и бесшумно. С этой задачей может справиться даже трёх-четырёхлетний ребёнок. Именно это удобство эксплуатации и является главной ловушкой для родителей.
- Какие существуют надёжные и недорогие способы защиты окон?
Ньюс-Баш
Существует несколько эффективных и доступных решений, которые могут спасти жизнь:

- Ручка с замком. Самый популярный вариант. Старая ручка меняется на новую со встроенным замком и ключом. Это позволяет заблокировать окно как в закрытом положении, так и в режиме проветривания.

- Блокиратор-тросик. Состоит из замка и стального троса, который не даёт створке распахнуться более чем на 8–12 см. Эффективен для распашных окон.

- Съёмная ручка. Самый бюджетный способ. Ручка просто вынимается из гнезда, а отверстие закрывается декоративной заглушкой. Без ручки ребёнок не сможет открыть окно.

- Решётки. Наиболее надёжный, но и самый дорогой вариант. Это могут быть как стальные, так и декоративные конструкции.
- В каком возрасте дети находятся в группе самого высокого риска?
Ньюс-Баш
Подавляющее большинство трагедий происходит с детьми в возрасте от одного года до пяти лет. Это период, когда ребёнок уже достаточно подвижен, чтобы залезть на подоконник, но ещё не осознаёт опасности высоты.
Кумертау несчастный случай происшествия в Кумертау
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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