Годовалый малыш погиб, выпав из окна в башкирском Кумертау

В Кумертау годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб. Это уже четвёртый подобный смертельный случай в Башкирии с начала года

Трагедией обернулся обычный день в Кумертау. Мальчик 2023 года рождения погиб, выпав из окна жилого дома на улице Гафури. По предварительной информации, мама малыша отвлеклась всего на несколько минут. Этого времени хватило, чтобы ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз. Несмотря на все усилия прибывших на место медиков, спасти его не удалось.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка. Следователи опрашивают родных и соседей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

С начала 2025 года в Башкирии это уже четвёртый ребёнок, погибший при падении из окна. Всего же от падений с высоты пострадали 26 детей, из которых 22 получили травмы различной степени тяжести. Только за последнее время похожие инциденты произошли в Стерлитамаке, где из окон выпали годовалый и четырёхлетний малыши (оба госпитализированы), и в Уфе, где ребёнок сейчас борется за жизнь.

Специалисты и спасатели в очередной раз напоминают родителям о жизненно важных правилах безопасности:

Никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном. Не надейтесь на москитные сетки — они создают ложное чувство безопасности, но не способны выдержать даже вес маленького ребёнка. Установите на окна специальные блокираторы или замки. Их установка занимает несколько минут, а цена не превышает 500 рублей, но это может спасти жизнь. Уберите от окон всю мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.