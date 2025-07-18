Годовалый малыш погиб, выпав из окна в башкирском Кумертау

Трагедией обернулся обычный день в Кумертау. Мальчик 2023 года рождения погиб, выпав из окна жилого дома на улице Гафури. По предварительной информации, мама малыша отвлеклась всего на несколько минут. Этого времени хватило, чтобы ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз. Несмотря на все усилия прибывших на место медиков, спасти его не удалось.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка. Следователи опрашивают родных и соседей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
С начала 2025 года в Башкирии это уже четвёртый ребёнок, погибший при падении из окна. Всего же от падений с высоты пострадали 26 детей, из которых 22 получили травмы различной степени тяжести. Только за последнее время похожие инциденты произошли в Стерлитамаке, где из окон выпали годовалый и четырёхлетний малыши (оба госпитализированы), и в Уфе, где ребёнок сейчас борется за жизнь.
Специалисты и спасатели в очередной раз напоминают родителям о жизненно важных правилах безопасности:
- Никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном.
- Не надейтесь на москитные сетки — они создают ложное чувство безопасности, но не способны выдержать даже вес маленького ребёнка.
- Установите на окна специальные блокираторы или замки. Их установка занимает несколько минут, а цена не превышает 500 рублей, но это может спасти жизнь.
- Уберите от окон всю мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.
- Административная ответственность: по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.
- Уголовная ответственность:
Статья 125 УК РФ «Оставление в опасности» (наказание — до года лишения свободы).
Статья 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- Ручка с замком. Самый популярный вариант. Старая ручка меняется на новую со встроенным замком и ключом. Это позволяет заблокировать окно как в закрытом положении, так и в режиме проветривания.
- Блокиратор-тросик. Состоит из замка и стального троса, который не даёт створке распахнуться более чем на 8–12 см. Эффективен для распашных окон.
- Съёмная ручка. Самый бюджетный способ. Ручка просто вынимается из гнезда, а отверстие закрывается декоративной заглушкой. Без ручки ребёнок не сможет открыть окно.
- Решётки. Наиболее надёжный, но и самый дорогой вариант. Это могут быть как стальные, так и декоративные конструкции.