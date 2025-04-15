Годовалого ребенка из Уфы поместили в дом ребенка после отравления снюсом

Прабабушка отказалась от опекунства

Годовалый мальчик из Уфы, попавший в больницу после отравления снюсом, находится в Республиканском специализированном доме ребенка. Об этом 15 апреля сообщила администрация Кировского района столицы Башкирии. Ребенок подобрал никотинсодержащее изделие, принадлежавшее знакомому внучки прабабушки, у которой малыш находился под опекой.

Мальчик появился на свет в феврале 2024 года, но его родители сразу устранились от воспитания и содержания сына. В ноябре прошлого года заботу о малыше официально возложили на прабабушку, оформив предварительную опеку.

Пожилая женщина проживала в трехкомнатной квартире вместе с внучкой, которая помогала ухаживать за ребенком. По данным районной администрации, в жилище имелось все необходимое для нормального развития малыша.

Тем временем биологические родители ребенка скрывались от правоохранительных органов. В ноябре было подано заявление об их розыске и инициирован процесс лишения родительских прав. Уже в декабре оба родителя были задержаны, началось расследование уголовного дела.

9 апреля, любопытный малыш нашел и попробовал снюс, оставленный знакомым семьи. Ребенка срочно доставили в больницу с диагнозом «отравление табаком и никотином тяжелой степени».

После случившегося прабабушку вызвали в отдел опеки. Женщина сама попросила освободить ее от обязанностей опекуна, сославшись на ухудшение здоровья. Поскольку других родственников, готовых взять на себя ответственность за ребенка, не нашлось, мальчика определили в специализированный дом ребенка.

— Это жесть товарищи! Недавно в декабре была статья как мать морила голодом годовалого ребенка, и оказывается это тот же самый ребенок! Неужели органы опеки отдали его обратно шизанутой мамаше?! Слов нет тогда, — пишет пользователь соцсетей с ником Alex.

— Ребёнок только привык к рукам и человеческому отношению, и сразу в дом малютки. Такое чувство, что опека только и ждала этого. Нет бы разобрались нормально. По шапке надавать опеке, теперь они решили отомстить? Бедный ребёнок, — сокрушается Anna_Zay.