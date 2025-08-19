Главная » Происшествия
30

Глава СК РФ взял на контроль дело о массовом отравлении в детском лагере в Башкирии

17 августа оттуда с признаками отравления в больницу Стерлитамака доставили 22 ребенка и троих сотрудников
проверка прокуратуры
©прокуратура Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование массового отравления в детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе. В субботу, 17 августа, оттуда с признаками отравления в больницу Стерлитамака доставили 22 ребенка и троих сотрудников.

Что известно о состоянии пострадавших

Сейчас в больнице остаются 16 человек. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, но отмечают положительную динамику. Еще девятерых пострадавших после оказания помощи отпустили лечиться домой.

Причина и последствия

Предварительная причина вспышки — норовирус. Инфекцию обнаружили у одного из работников кухни. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Работа лагеря «Патриот» приостановлена. Глава Роспотребнадзора по республике Анна Казак сообщила, что угрозы дальнейшего распространения инфекции нет.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкортостану Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

Бастрыкин отравление происшествия в стерлибашевском районе стерлибашевский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.