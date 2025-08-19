Глава СК РФ взял на контроль дело о массовом отравлении в детском лагере в Башкирии

17 августа оттуда с признаками отравления в больницу Стерлитамака доставили 22 ребенка и троих сотрудников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование массового отравления в детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе. В субботу, 17 августа, оттуда с признаками отравления в больницу Стерлитамака доставили 22 ребенка и троих сотрудников.

Что известно о состоянии пострадавших

Сейчас в больнице остаются 16 человек. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, но отмечают положительную динамику. Еще девятерых пострадавших после оказания помощи отпустили лечиться домой.

Причина и последствия

Предварительная причина вспышки — норовирус. Инфекцию обнаружили у одного из работников кухни. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Работа лагеря «Патриот» приостановлена. Глава Роспотребнадзора по республике Анна Казак сообщила, что угрозы дальнейшего распространения инфекции нет.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкортостану Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.