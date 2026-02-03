Глава Башкирии посетил гимназию №16 после инцидента с девятиклассником: директору грозит увольнение

В Уфе школьник принес в гимназию нож и игрушечный автомат. Главе Башкирии доложили о ситуации, и он лично прибыл в учебное заведение.

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимскую гимназию №16, где накануне произошел инцидент с учеником девятого класса. Подросток пронес в школу кухонный нож и предмет, похожий на автомат, сообщает «Башинформ». К счастью, обошлось без жертв — «оружие» оказалось пластмассовой игрушкой младшего брата, а нож остался в рюкзаке.

Хабиров пригрозил уволить руководство школы

Радий Хабиров призвал не торопиться с выводами и разобраться в причинах происшествия. По его словам, мальчик растет в полной семье, где воспитываются трое детей. Главный вопрос — что заставило школьника взять с собой нож и муляж автомата. Руководитель республики предупредил: если выяснится, что причиной стала травля со стороны одноклассников, руководство гимназии ждут серьезные последствия.

«Если следствие докажет буллинг, мы выметаем всю администрацию школы», — заявил глава региона.

Охрана прозевала нож

Система безопасности частично сработала: металлодетектор зафиксировал нож в рюкзаке подростка. Однако охранники из частной компании отнеслись к сигналу безответственно и решили, что датчик среагировал на ключи или монеты. Досмотр не провели, и школьник спокойно прошел внутрь здания. При этом учителя действовали четко — как только узнали о ЧП, сразу заблокировали двери в классы.

Прибывшие бойцы Росгвардии задержали подростка. Экспертиза подтвердила: пластиковый автомат никакой угрозы не представляет. Следственный комитет Башкирии возбудил два уголовных дела — в отношении школьника и по статье о халатности против должностных лиц гимназии, отвечающих за безопасность.

В регионе участились конфликты в школах

Власти региона держат школьные инциденты под особым контролем. Буквально неделю назад, 29 января, в уфимском лицее №161 разгорелся скандал: учитель якобы ударил семиклассника. Разбирательством занялся лично вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев.

Проблема агрессии в школах не теряет актуальности. Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина сообщила: за минувший год на горячую линию «АнтиТравля» поступило 225 жалоб от детей на конфликты с одноклассниками. Всего аппарат уполномоченного обработал свыше 1700 обращений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних.