Глава Башкирии поручил отправить гуманитарную помощь в Дагестан

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 апреля поручил организовать отправку гуманитарной помощи в Дагестан и Чечню, пострадавшие от масштабных паводков. В первую очередь — питьевая вода. В Дагестане введён режим ЧС федерального уровня: шесть погибших, более 6,2 тысячи пострадавших, подтоплены почти 10 тысяч домов в 42 населённых пунктах.

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 апреля на оперативном совещании правительства в Центре управления регионом распорядился отправить гуманитарный груз жителям Дагестана, где продолжается масштабное наводнение. По словам главы республики, обстановка в регионе остаётся тяжёлой.

«От удара стихии также пострадала и Чечня. Я поручаю вам связаться с профильными специалистами. Им нужно отправить всё самое необходимое. В первую очередь — бутилированную воду. Как мы помогали Курску и Белгороду, так поможем и сейчас», — заявил Хабиров.

В Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня — прежде действовал региональный. По последним данным, погибли шесть человек, число пострадавших превысило 6,2 тысячи. Вода зашла примерно в 10 тысяч домов в 42 населённых пунктах республики.

Наводнение в Дагестане спровоцировали аномальные ливни с 27 по 29 марта 2026 года. Стихия стала одним из крупнейших за столетие. Вышли из строя три распределительные подстанции и два пролёта железнодорожного моста, эвакуировали свыше трёх тысяч человек.

После первой волны 28 марта регион накрыла вторая — 4–5 апреля, более разрушительная. В Дербентском районе прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. 7 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о режиме ЧС регионального значения и сообщил о скором повышении его статуса до федерального.

Башкирия, Волгоградская и Ростовская области открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. По данным портала «Эксперт Юг», в Дагестан направили грузы несколько десятков регионов: Адыгея — 160 тонн, Краснодарский край — более 20 тонн, Ингушетия — свыше 400 тонн питьевой воды, Татарстан — 4 тонны.

Глава Дагестана Сергей Меликов охарактеризовал паводок как беспрецедентный и сообщил, что в ночь на 6 апреля дамбу на Геджухском водохранилище прорвало из-за резкого роста притока воды. По его данным, в зону ЧС вошли 11 муниципальных образований, а общее число затронутых жителей достигло полутора миллионов. В республике развернули 55 пунктов временного размещения.