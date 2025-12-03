ГИБДД Башкирии: в Нефтекамске перевернулась скорая, есть пострадавшие

В Нефтекамске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с «Ладой Грантой». Пострадали фельдшер и пациент, находившийся в салоне.

По данным главы региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, происшествие произошло утром 3 декабря. На место выехали сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

На перекрестке улиц Ленина и Юбилейной столкнулись медицинский автомобиль УАЗ и легковая «Лада Гранта». После удара машина скорой помощи опрокинулась на бок. Прохожие оказали помощь людям, находившимся в салоне.

Машина скорой следовала с включенными спецсигналами и выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель «Лады Гранты» не уступил дорогу медицинскому транспорту.

В результате происшествия травмы получили два человека — фельдшер бригады скорой помощи и пациент, который находился в автомобиле. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

