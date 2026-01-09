0
6 часов
Происшествия

Фура с прицепом вылетела в кювет на трассе М-7 в Башкирии: водитель госпитализирован

В Дюртюлинском районе водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС деблокировали мужчину и передали медикам.
грузовик после дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Пресс-служба Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям информирует о дорожно-транспортном происшествии в Дюртюлинском районе. Авария случилась на участке федеральной трассы М-7 «Волга», вблизи деревни Салпарово. По предварительной информации, водитель грузового тягача с прицепом допустил съезд транспортного средства в кювет.

грузовик после дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

В результате происшествия кабина грузовика получила значительные механические повреждения. Находившийся за рулем мужчина оказался зажат внутри конструкции и не мог покинуть салон самостоятельно. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.

На место инцидента прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, экипаж полиции и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент для деблокирования пострадавшего. Операция по извлечению водителя была проведена в кратчайшие сроки.

Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. После успешного деблокирования его передали медицинским работникам для осмотра и дальнейшей госпитализации. Врачи оценивают состояние пациента и оказывают необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка для выяснения причин потери управления транспортным средством.

Ранее в Дюртюлинском районе уже фиксировались серьезные аварии с участием грузового транспорта. В середине декабря 2025 года на автодороге в районе села Москово произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузовика. В результате того инцидента травмы получили три человека, все они были доставлены в медицинское учреждение.

За несколько дней до этого, 12 декабря, на трассе Дюртюли — Нефтекамск зафиксировано еще одно ДТП. У села Куяново столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик марки MAN. Происшествие привело к гибели одного из участников движения.

Согласно  статистике, за первые девять месяцев 2025 года в Башкортостане зарегистрировано более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий. Жертвами аварий на дорогах республики за этот период стали 308 человек. Еще около 2400 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Также в конце года резонансный случай произошел с участием грузовика Ford и Shacman. Столкновение транспортных средств привело к смерти водителя легкового автомобиля. Компетентные органы продолжают работу по профилактике аварийности на дорогах региона.

Похожие записи
0
15.12.2025
Происшествия

В Башкирии три человека попали в больницу после ДТП с фурой

грузовик после дтп
В Дюртюлинском районе произошло столкновение KIA Sportage и грузового автомобиля. Три человека из легковой машины госпитализированы. На месте работают службы.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии откроют движение по мосту через реку Быстрый Танып

карта местонахождения моста через Быстрый Танып
С 12 декабря автомобилисты смогут проехать по одной полосе обновлённого моста через реку Быстрый Танып. Движение будет реверсивным. Полностью объект сдадут в 2026 году.
0
24.11.2025
Криминал

Бывшего инженера «Башкиравтодора» осудили на 5 лет

Данир Бурханов получил пять лет колонии за незаконную добычу песчано-гравийной смеси с ущербом природе на 8 млрд рублей.
0
15.11.2025
Происшествия

«Убиты пьяницей, дебоширом»: В Дюртюлинском районе Башкирии мужчина расправился с женой и односельчанином

задержание преступника
14 ноября в одной из деревень Дюртюлинского района местный житель убил двух человек: свою 52-летнюю жену и 61-летнего знакомого. После этого он сам позвонил в полицию и был задержан.
0
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
0
20.06.2025
Происшествия

Трактор раздавил выпрыгнувшего из кабины водителя в Башкирии

трактор после ДТП
Госавтоинспекция Дюртюлинского района разбирается в смертельном происшествии с сельхозтехникой. ДТП случилось сегодня днем в деревне Исмаилово. Двадцатилетний механизатор управлял трактором «
0
20.05.2025
Новости

Фидан Янгуразов назначен прокурором Дюртюлинского района Башкирии

погоны прокуратуры
Кадровые перестановки в башкирской прокуратуре — Фидан Янгуразов стал новым прокурором Дюртюлинского района. Информация подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.