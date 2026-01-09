Фура с прицепом вылетела в кювет на трассе М-7 в Башкирии: водитель госпитализирован

В Дюртюлинском районе водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС деблокировали мужчину и передали медикам.

Пресс-служба Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям информирует о дорожно-транспортном происшествии в Дюртюлинском районе. Авария случилась на участке федеральной трассы М-7 «Волга», вблизи деревни Салпарово. По предварительной информации, водитель грузового тягача с прицепом допустил съезд транспортного средства в кювет.

В результате происшествия кабина грузовика получила значительные механические повреждения. Находившийся за рулем мужчина оказался зажат внутри конструкции и не мог покинуть салон самостоятельно. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.

На место инцидента прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, экипаж полиции и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент для деблокирования пострадавшего. Операция по извлечению водителя была проведена в кратчайшие сроки.

Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. После успешного деблокирования его передали медицинским работникам для осмотра и дальнейшей госпитализации. Врачи оценивают состояние пациента и оказывают необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка для выяснения причин потери управления транспортным средством.

Ранее в Дюртюлинском районе уже фиксировались серьезные аварии с участием грузового транспорта. В середине декабря 2025 года на автодороге в районе села Москово произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузовика. В результате того инцидента травмы получили три человека, все они были доставлены в медицинское учреждение.

За несколько дней до этого, 12 декабря, на трассе Дюртюли — Нефтекамск зафиксировано еще одно ДТП. У села Куяново столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик марки MAN. Происшествие привело к гибели одного из участников движения.

Согласно статистике, за первые девять месяцев 2025 года в Башкортостане зарегистрировано более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий. Жертвами аварий на дорогах республики за этот период стали 308 человек. Еще около 2400 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Также в конце года резонансный случай произошел с участием грузовика Ford и Shacman. Столкновение транспортных средств привело к смерти водителя легкового автомобиля. Компетентные органы продолжают работу по профилактике аварийности на дорогах региона.