ФСБ задержала уфимца за подготовку диверсии на подстанции за 23 тысячи рублей

В Уфе ФСБ задержала 22-летнего мужчину с зажигательной смесью. По версии следствия, он планировал поджог подстанции за вознаграждение в 23 тысячи рублей.

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Башкортостан пресекли попытку диверсии на объекте энергетической инфраструктуры в Уфе. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель, которого задержали в ходе оперативных мероприятий.

По данным следствия, молодой человек вступил в переписку с неизвестными лицами через мессенджер Telegram. Собеседники, которые представились сотрудниками украинских спецслужб, предложили уфимцу совершить поджог трансформаторной подстанции. За выполнение этого задания ему пообещали денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей.

Подозреваемый согласился на предложение и начал подготовку к преступлению. В своей квартире он изготовил самодельное зажигательное устройство. Однако довести замысел до конца ему не удалось — оперативники задержали его до момента совершения поджога. В ходе обыска у него изъяли емкость с горючей жидкостью.

ФСБ опубликовала видеозапись допроса, на которой задержанный дает признательные показания. Молодой человек подтвердил, что действовал по инструкции кураторов, и заявил, что осознает противоправность своих действий и раскаивается в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

©УФСБ по Башкирии

Это не первый случай задержания граждан в регионе по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В декабре 2025 года Верховный суд Башкирии вынес приговор 31-летнему жителю республики. Его признали виновным в подготовке взрыва на железнодорожном мосту через реку Дёму и приговорили к 22 годам лишения свободы. Мужчина также получал инструкции через мессенджеры и хранил компоненты для взрывного устройства.

В мае 2025 года сотрудники ФСБ задержали 19-летнего уфимца при попытке поджога вышки сотовой связи. По данным ведомства, за совершение диверсии ему обещали 15 тысяч рублей. Позднее, в ноябре, в Салавате была обезврежена группа из восьми человек, которые планировали повредить оборудование связи.

Судебная статистика указывает на значительный рост количества дел по статье «Диверсия». По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, только за первое полугодие 2025 года в России было вынесено 48 приговоров по данной статье, что почти в пять раз превышает показатели аналогичного периода 2024 года.