ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции Уфы

В Уфе сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, который готовили двое уроженцев Центральной Азии. При задержании один из подозреваемых оказал сопротивление и был нейтрализован.
Федеральная служба безопасности РФ заявила о пресечении деятельности двух выходцев из Центральной Азии, планировавших теракт в Уфе, передает РИА Новости. По информации ведомства, объектом нападения должен был стать один из отделов полиции. Злоумышленники намеревались использовать автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство.

Следствие установило, что подозреваемые действовали в интересах международных террористических структур. Они провели предварительную разведку местности возле здания МВД, изучив расположение постов и камер видеонаблюдения. Подготовка включала приобретение компонентов для изготовления взрывчатки, а также огнестрельного оружия.

В ходе оперативных мероприятий по местам проживания фигурантов были обнаружены вещественные доказательства. Силовики изъяли готовое к применению СВУ, компоненты для его создания и травматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами. Также найдена переписка с кураторами, подтверждающая преступные намерения.

В ходе задержания один из подозреваемых открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и получил смертельные ранения ответным огнем. Второго участника группы удалось задержать, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Напомним, в начале декабря 2025 года в Башкортостане была выявлена ячейка из восьми человек, причастных к террористической деятельности. У задержанных изъяли экстремистскую литературу и средства связи, использовавшиеся для координации действий.

Правоохранительные органы отмечают случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Осенью прошлого год была задержана 14-летняя школьница, подозреваемая в подготовке теракта. В тот же период возбуждено уголовное дело в отношении подростка из Уфы за распространение призывов к терроризму в интернете.

Помимо террористических угроз, спецслужбы противодействуют диверсионной активности. Недавно был задержан 22-летний местный житель, планировавший поджог трансформаторной подстанции за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей. Его действия квалифицированы по статье о диверсии, предусматривающей длительный срок лишения свободы.

Согласно официальной статистике МВД, уровень преступности в Республике Башкортостан остается значительным. Регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, уступая по этому показателю Республике Татарстан.

Похожие записи
21.01.2026
Криминал

Суд Уфы арестовал подозреваемого в подготовке теракта в отделе МВД

задержание преступника
Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте гражданина одной из стран Центральной Азии. Его обвиняют в подготовке вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
05.12.2025
Криминал

Спецназ накрыл террористическую ячейку в Башкирии

задержание преступника
Сотрудники ФСБ провели в Башкирии операцию по задержанию восьми граждан РФ. Их подозревают в создании ячейки международной террористической организации, вербовке сторонников и пропаганде идей всемирного халифата.
27.11.2025
Криминал

В башкирском Ишимбае задержан директор «Межрайкоммунводоканала» по делу о хищении 3,5 млн

задержание подозреваемого
Руководителя муниципального предприятия «Межрайкоммунводоканал» задержали по подозрению в хищении 3,5 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику за работы, которые выполнили работники самого водоканала.
20.11.2025
Происшествия

В Уфе водитель такси сдал афериста прямо в руки силовиков

автомобиль такси
В Уфе водитель такси, который раньше служил в МВД, заподозрил в своём пассажире курьера мошенников. Мужчина не стал завершать заказ и доставил 27-летнего молодого человека прямо в ближайший отдел полиции для разбирательства.
20.11.2025
Новости

Спецназ Башкирии зачистил военкомат от условных диверсантов

здание военкомата
В Альшеевском районе прошли крупные учения ФСБ. Силовики отбили атаку на военкомат, освободили заложников и проверили готовность к реальным угрозам.
15.11.2025
Новости

В Башкирии силовики отработают штурм военкомата: где пройдет операция

надпись фсб на куртке
Жителей Альшеевского района Башкирии предупредили о масштабной тренировке силовиков, которая состоится 17 ноября. Центром событий станет село Раевское, где пройдет плановое антитеррористическое учение.
