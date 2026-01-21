ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции Уфы

В Уфе сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, который готовили двое уроженцев Центральной Азии. При задержании один из подозреваемых оказал сопротивление и был нейтрализован.

Федеральная служба безопасности РФ заявила о пресечении деятельности двух выходцев из Центральной Азии, планировавших теракт в Уфе, передает РИА Новости. По информации ведомства, объектом нападения должен был стать один из отделов полиции. Злоумышленники намеревались использовать автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство.

Следствие установило, что подозреваемые действовали в интересах международных террористических структур. Они провели предварительную разведку местности возле здания МВД, изучив расположение постов и камер видеонаблюдения. Подготовка включала приобретение компонентов для изготовления взрывчатки, а также огнестрельного оружия.

В ходе оперативных мероприятий по местам проживания фигурантов были обнаружены вещественные доказательства. Силовики изъяли готовое к применению СВУ, компоненты для его создания и травматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами. Также найдена переписка с кураторами, подтверждающая преступные намерения.

В ходе задержания один из подозреваемых открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и получил смертельные ранения ответным огнем. Второго участника группы удалось задержать, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Напомним, в начале декабря 2025 года в Башкортостане была выявлена ячейка из восьми человек, причастных к террористической деятельности. У задержанных изъяли экстремистскую литературу и средства связи, использовавшиеся для координации действий.

Правоохранительные органы отмечают случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Осенью прошлого год была задержана 14-летняя школьница, подозреваемая в подготовке теракта. В тот же период возбуждено уголовное дело в отношении подростка из Уфы за распространение призывов к терроризму в интернете.

Помимо террористических угроз, спецслужбы противодействуют диверсионной активности. Недавно был задержан 22-летний местный житель, планировавший поджог трансформаторной подстанции за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей. Его действия квалифицированы по статье о диверсии, предусматривающей длительный срок лишения свободы.

Согласно официальной статистике МВД, уровень преступности в Республике Башкортостан остается значительным. Регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, уступая по этому показателю Республике Татарстан.