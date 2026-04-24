ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора

ФСБ 18 апреля предотвратила подрыв автомобиля руководителей Роскомнадзора. Семеро подозреваемых задержаны в четырёх городах, главарь группы нейтрализован.

ФСБ предотвратила покушение на руководителей Роскомнадзора. 18 апреля сотрудники ведомства задержали семерых участников законспирированной террористической группы — в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

Все фигуранты дела придерживаются праворадикальной и неофашистской идеологии. Украинские спецслужбы завербовали их через мессенджер Telegram. Группа планировала подорвать автомобиль с чиновниками Роскомнадзора при помощи самодельного взрывного устройства. Замысел провалился.

«В результате проведённых мероприятий в городах Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Лидером ячейки оказался уроженец Москвы 2004 года рождения. При задержании он открыл огонь из пистолета. Силовики нейтрализовали его.

В ходе обысков у членов группы изъяли самодельное взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, пистолет с глушителем, два газовых пистолета и рации. Также нашли неонацистскую символику и атрибутику украинских военизированных формирований.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Параллельно рассматривается вопрос о предъявлении обвинений в приготовлении к теракту.

В ФСБ указали: украинские спецслужбы систематически используют Telegram для организации диверсионно-террористических и экстремистских преступлений, одновременно противодействуя попыткам Роскомнадзора ограничить работу мессенджера.

23 апреля 2026 года на заседании Государственного Собрания — Курултая Башкирии сенатор Олег Голов заявил: судьба Telegram в России определится в течение трёх месяцев. По его словам, ключевыми спорными вопросами остаются локализация пользовательских данных на российских серверах и доступ правоохранителей к переписке.

Официальную блокировку Telegram ввели в феврале 2026 года. Фактические ограничения начались раньше — с августа 2025 года, когда в приложении ограничили аудио- и видеозвонки. 16 марта 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал платформу на 35 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент.

В январе 2026 года, по данным агентства «Башинформ», ФСБ уже пресекала теракт в Уфе. Тогда преступники планировали атаку на отдел полиции: провели разведку, приобрели оружие и приступили к сборке самодельного взрывного устройства. Лидер той группы при задержании также открыл огонь и был нейтрализован ответными выстрелами.