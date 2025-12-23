0
11 часов
Происшествия

Фермер оценил ущерб от гибели стада на озере в Башкирии в 20 млн рублей

Фермер Тагар Усюбян оценил убытки от гибели стада на озере Узеть в 20 миллионов рублей. В эту сумму вошла стоимость животных, оплата работы водолазов и вывоз туш на утилизацию в соседний регион.
группа спасателей
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Из чего сложилась сумма

Аграрий пояснил, что чек вырос из-за логистики и спасательной операции. Местные площадки не смогли принять такой объем биологических отходов, поэтому погибший скот пришлось везти на спецполигон в Елабугу (Татарстан). Также фермер оплатил многодневную работу поисковых отрядов, которые поднимали туши со дна.

спасатели на реке
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Потери самого поголовья оказались масштабнее первых оценок. Сначала речь шла о 200–300 животных. К 23 декабря водолазы извлекли из воды 780 голов. Сам владелец признает, что итоговая цифра может превысить тысячу.

Одна выжившая

Среди сотен погибших спасатели обнаружили одну живую овцу. Животное выбралось на кромку льда, откуда его эвакуировали и передали хозяину. Ветеринары уже обследовали стадо: скот был привит, инфекций нет, поэтому экологическая катастрофа водоему не грозит.

Инцидент в Бирском районе произошел в середине декабря. Пастух решил сократить путь и погнал отару через замерзшее озеро Узеть. Тонкий лед не выдержал веса плотной группы животных.

Хозяйство Тагара Усюбяна считается крупным: до трагедии он содержал около 6000 овец, 350 лошадей и 1500 голов крупного рогатого скота. Ранее жители района жаловались на нарушение санитарных норм этим предприятием, заявляя, что находили павший скот брошенным в полях.

