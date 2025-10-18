«Это не атака БПЛА»: Глава Башкирии сообщил о количестве жертв после ЧП на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

На стерлитамакском заводе «Авангард» произошёл взрыв в нитроцехе. Три женщины погибли, девять ранены. Хабиров опроверг слухи об атаке дронов.

Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг версию об атаке беспилотника на завод «Авангард» в Стерлитамаке. Причиной ЧП стал взрыв в цехе нитроузла, в его причинах разбираются криминалисты.

Что произошло на предприятии

17 октября в 20:40 по местному времени на заводе «Авангард» прогремел взрыв. В результате погибли три женщины, в том числе молодая девушка 2002 года рождения. У двух погибших остались дети. Еще девять человек получили травмы, пятеро из них госпитализированы.

Момент взрыва на заводе Авангард ©Mash

Здание цеха получило серьезные повреждения, обрушились два этажа. Сотрудники предприятия были эвакуированы, на месте работали спасатели, которые извлекали людей из-под завалов.

Комментарий Хабирова

Радий Хабиров лично посетил место происшествия. Он опроверг появившиеся суждения об атаке БПЛА:

«Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты».

Комментарий Хабирова о чп на заводе в стерлитамаке ©Радий Хабиров / Telegram

Глава региона отметил, что завод достаточно старый, но выполняет важную государственную задачу. По его словам, предстоит большой объем работ по восстановлению. Предприятие окажет необходимые меры поддержки семьям погибших, будут выплачены компенсации.

Комментарий МЧС по Башкирии ©МЧС по Башкирии

Состояние пострадавших

Пятеро человек остаются в больнице. Двое находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, пострадавших планируют перевести в Уфу. Четверых человек после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Момент взрыва на заводе Авангард ©Mash Batch

Последствия для предприятия

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Завод продолжит работу в обычном режиме и выпуск продукции для нужд страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.