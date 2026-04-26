Электросамокат из маркетплейса едва не сжёг квартиру в Башкирии

Электросамокат, приобретённый на маркетплейсе, загорелся в подъезде жилого дома в башкирском городе Агидели. Хозяин устройства вовремя почуял неладное и успел вынести самокат из квартиры. Пострадавших нет.

В Агидели вспыхнул пожар в многоквартирном доме — причиной стал электросамокат. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Хозяин устройства проснулся от посторонних звуков и запаха дыма из аккумулятора. Мужчина вытолкал самокат в подъезд, и там устройство воспламенилось — с серией хлопков. Прибывшие пожарные потушили огонь. Никто не пострадал.

«Купил самокат на маркетплейсе неделю назад», — рассказал владелец.

16 апреля 2026 года в Москве электросамокат стал причиной пожара в квартире на улице Чуксин тупик. Спасатели вывели семерых жильцов, один человек погиб.

В июне 2025 года похожая история произошла в Новокузнецке. Хозяин самоката поставил устройство на зарядку — и оно загорелось из-за короткого замыкания. Огонь охватил квартиру в девятиэтажке. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, остальных вывели спасатели. Никто не пострадал.

По данным МЧС России, за последние полтора года загорелись более 40 средств индивидуальной мобильности.

МЧС настаивает: не оставляйте электросамокаты на зарядке без присмотра и не заряжайте их ночью.