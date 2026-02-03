0
Происшествия

Екатерина Мизулина призвала СМИ не публиковать видео нападения на гимназию в Уфе

Глава ЛБИ заявила, что публикация видеозаписей работает как инструкция для преступлений.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с резким заявлением в адрес СМИ и соцсетей. Причина — инцидент в уфимской гимназии, где школьник вел прямую трансляцию своего «захвата».

Мизулина уверена, что массовая публикация роликов играет на руку тем, кто затягивает подростков в криминал. Такие видео создают иллюзию, будто устроить беспредел в школе — это круто и модно. А для неустойчивых психически людей эти кадры становятся настоящей инструкцией к действию.

По ее словам, за последними инцидентами в российских школах стоят кураторы из недружественных стран, включая Украину. Они якобы вылавливают в сети уязвимых тинейджеров и вербуют их. Материалы уже переданы силовикам.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела. Но вскрылась пикантная деталь: «оружие», с которым девятиклассник ворвался в здание, оказалось игрушечным. Экспертиза подтвердила — никакой реальной угрозы.

Кроме того, в тот день в гимназии планировалась учебная эвакуация. Поэтому учителя и ученики поначалу решили, что подросток — просто участник тренировки по безопасности.

Несмотря на пластиковое «вооружение» Глава Башкортостана Радий Хабиров потребовал проверить системы безопасности во всех школах республики. Он не исключил персональной ответственности тех, кто пропустил школьника с муляжом через охрану.

Мизулина настаивает: пока СМИ и соцсети тиражируют шокирующие кадры, подобные инциденты будут повторяться. Она призывает администраторов платформ блокировать такой контент, чтобы не превращать преступников в звезд интернета.

