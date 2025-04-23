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Двухлетняя девочка в Уфе выпала из окна многоэтажки

Ребенок доставлен в больницу, обстоятельства происшествия выясняются
детская кукла
©Imagen

В Уфе двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент случился сегодня, 23 апреля, в доме по адресу Тухвата Янаби, 69/1. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Сигнал о падении малышки поступил в ЕДДС в 17:02. На место прибыла бригада медиков, которая госпитализировала пострадавшую. По предварительным данным, девочка 2023 года рождения находилась дома под присмотром бабушки.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Специалисты выясняют, как ребенок оказался у открытого окна.

— Не учатся на ошибках, — пишет в соцсетях пользователь с ником 21pilots.

— Каждый год одно и то же. Безответственность и ничего больше, — отмечает Olli.

— Бабушки иногда не успевают уследить за шустрыми малышами. Не то что бабушки, молодые не успевают, — замечает Х.

— Какой ужас! Надеюсь, все будет хорошо, — написала Виталия В.

— Замок на окно стоит 300 рублей. Я не понимаю родителей, что сложного купить и установить замки на окна, — пишет Aynur G.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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