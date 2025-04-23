Двухлетняя девочка в Уфе выпала из окна многоэтажки

Ребенок доставлен в больницу, обстоятельства происшествия выясняются

В Уфе двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент случился сегодня, 23 апреля, в доме по адресу Тухвата Янаби, 69/1. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Сигнал о падении малышки поступил в ЕДДС в 17:02. На место прибыла бригада медиков, которая госпитализировала пострадавшую. По предварительным данным, девочка 2023 года рождения находилась дома под присмотром бабушки.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Специалисты выясняют, как ребенок оказался у открытого окна.

— Не учатся на ошибках, — пишет в соцсетях пользователь с ником 21pilots.

— Каждый год одно и то же. Безответственность и ничего больше, — отмечает Olli.

— Бабушки иногда не успевают уследить за шустрыми малышами. Не то что бабушки, молодые не успевают, — замечает Х.

— Какой ужас! Надеюсь, все будет хорошо, — написала Виталия В.