Двое мужчин и ребенок застряли на снегоходах в лесу Нуримановского района Башкирии

В Нуримановском районе группа людей на снегоходах не смогла выбраться из леса из-за глубокого снега. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали им помощь.

Вечером 7 января поступило обращение из Нуримановского района о людях, нуждающихся в помощи. Группа туристов на снегоходах не смогла продолжить движение по лесному массиву и остановилась. В составе группы находился несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Инцидент произошел во время катания двух мужчин на самоходной технике по знакомому маршруту. Один из водителей взял в поездку девятилетнего сына, их сопровождал знакомый семьи на втором транспортном средстве. Движение затруднилось, когда машины заехали на участок с глубоким снежным покровом.

Самостоятельные попытки освободить технику результата не принесли. Оценив погодные условия и невозможность выехать из леса своими силами до наступления темноты, мужчины обратились в экстренные службы по номеру 112. Присутствие ребенка требовало оперативного реагирования спасательных подразделений.

Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили заявителей в указанном квадрате. Специалисты помогли извлечь снегоходы из снега и сопроводили граждан до очищенной дороги. Пострадавших в результате происшествия нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Аналогичный случай произошел в регионе в начале января. В Аскинском районе 2 января помощь потребовалась двум мужчинам, чья техника вышла из строя посреди поля. Причиной остановки стал разрыв ремня вариатора, эвакуацию провел местный житель.

Специалисты указывают на сложность передвижения по лесу из-за структуры снежного покрова в текущем сезоне. Гусеничная техника проваливается в рыхлый снег, а большой вес машин затрудняет их извлечение вручную без специального оборудования.

В Госкомитете РБ по ЧС напоминают о правилах подготовки к выездам на природу. Рекомендуется проверять техническое состояние транспорта, иметь при себе средства связи и ремонтный комплект. Также необходимо сообщать родственникам планируемый маршрут и время возвращения.