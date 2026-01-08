0
6 часов
Происшествия

Двое мужчин и ребенок застряли на снегоходах в лесу Нуримановского района Башкирии

В Нуримановском районе группа людей на снегоходах не смогла выбраться из леса из-за глубокого снега. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали им помощь.
спасатели на месте происшествия
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Вечером 7 января поступило обращение из Нуримановского района о людях, нуждающихся в помощи. Группа туристов на снегоходах не смогла продолжить движение по лесному массиву и остановилась. В составе группы находился несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Инцидент произошел во время катания двух мужчин на самоходной технике по знакомому маршруту. Один из водителей взял в поездку девятилетнего сына, их сопровождал знакомый семьи на втором транспортном средстве. Движение затруднилось, когда машины заехали на участок с глубоким снежным покровом.

Самостоятельные попытки освободить технику результата не принесли. Оценив погодные условия и невозможность выехать из леса своими силами до наступления темноты, мужчины обратились в экстренные службы по номеру 112. Присутствие ребенка требовало оперативного реагирования спасательных подразделений.

Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили заявителей в указанном квадрате. Специалисты помогли извлечь снегоходы из снега и сопроводили граждан до очищенной дороги. Пострадавших в результате происшествия нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Аналогичный случай произошел в регионе в начале января. В Аскинском районе 2 января помощь потребовалась двум мужчинам, чья техника вышла из строя посреди поля. Причиной остановки стал разрыв ремня вариатора, эвакуацию провел местный житель.

Специалисты указывают на сложность передвижения по лесу из-за структуры снежного покрова в текущем сезоне. Гусеничная техника проваливается в рыхлый снег, а большой вес машин затрудняет их извлечение вручную без специального оборудования.

В Госкомитете РБ по ЧС напоминают о правилах подготовки к выездам на природу. Рекомендуется проверять техническое состояние транспорта, иметь при себе средства связи и ремонтный комплект. Также необходимо сообщать родственникам планируемый маршрут и время возвращения.

Похожие записи
0
04.01.2026
Происшествия

В Башкирии на Павловском водохранилище эвакуировали семью из четырех человек

спасатели
Четверо человек застряли посреди водоема из-за тающего льда — обратный путь к берегу им отрезали промоины. Пострадавших эвакуировали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.
0
24.12.2025
Происшествия

В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

сумка скорой помощи
Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
0
20.12.2025
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

спасатели на месте происшествия
Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить.
0
16.12.2025
Дороги и транспорт

Жители 11 деревень Нуримановского района Башкирии жалуются на плохие дороги

заснеженная дорога
Жители Нуримановского района опубликовали в социальных сетях обращение к руководству республики. Граждане 11 населенных пунктов пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог и предложили представителям власти лично ознакомиться с ситуацией.
0
23.11.2025
Происшествия

В Уфе женщина полтора часа провела на балконе пятого этажа без верхней одежды

спасатели вскрывают дверь
46‑летняя жительница Уфы около полутора часов простояла без верхней одежды на балконе пятого этажа, пока спасатели не помогли ей вернуться в квартиру.
0
05.11.2025
Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
0
05.11.2025
Здоровье

Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

красный крест на автомобиле скорой помощи
Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.
-1
28.09.2025
Происшествия

В Башкирии турист упал с 40-метровой высоты на Красных скалах

спасатель на горе
32-летний житель Стерлитамака решил прогуляться с подругой по Красным скалам. Романтика не задалась: мужчина поскользнулся на мокром склоне и пролетел вниз около 40 метров.
