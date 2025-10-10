Две деревни в Башкирии стали очагом распространения опасного вируса

В Иглинском районе Башкирии — вспышка бешенства. В деревнях Авангард и Ягодная введён жёсткий карантин. Ярмарки отменены, а вывоз животных запрещён.

С 7 октября в деревнях Авангард и Ягодная Иглинского района действует карантин из-за вспышки бешенства. Глава Башкирии подписал указ об ограничительных мерах после того, как в частных хозяйствах обнаружили очаги вируса, опасного для животных и людей.

Очаги заболевания зафиксированы в Авангарде на улице Полевая и в двух подворьях в Ягодной на улице Ахматовой.

Для жителей этих деревень на время карантина введены строгие правила. Запрещено проводить ярмарки и выставки, а также вывозить любых животных за пределы населённых пунктов. Сделать это можно только для отправки скота на убой или при наличии у животного действующей прививки от бешенства. Перемещать скот и домашних питомцев запрещено даже внутри деревень.

Ветеринарные службы уже работают на местах. Специалисты обходят дворы, чтобы выявить больных животных и привить здоровых. Обязательной вакцинации подлежат собаки, кошки, коровы и лошади. Кроме того, ведётся отлов бродячих животных и дезинфекция территорий.

Карантин будет снят отдельным указом главы республики после полной ликвидации вспышки.