0
8 часов
Происшествия

Две деревни в Башкирии стали очагом распространения опасного вируса

В Иглинском районе Башкирии — вспышка бешенства. В деревнях Авангард и Ягодная введён жёсткий карантин. Ярмарки отменены, а вывоз животных запрещён.
надпись карантин
©Ньюс-Баш

С 7 октября в деревнях Авангард и Ягодная Иглинского района действует карантин из-за вспышки бешенства. Глава Башкирии подписал указ об ограничительных мерах после того, как в частных хозяйствах обнаружили очаги вируса, опасного для животных и людей.

Очаги заболевания зафиксированы в Авангарде на улице Полевая и в двух подворьях в Ягодной на улице Ахматовой.

Для жителей этих деревень на время карантина введены строгие правила. Запрещено проводить ярмарки и выставки, а также вывозить любых животных за пределы населённых пунктов. Сделать это можно только для отправки скота на убой или при наличии у животного действующей прививки от бешенства. Перемещать скот и домашних питомцев запрещено даже внутри деревень.

Ветеринарные службы уже работают на местах. Специалисты обходят дворы, чтобы выявить больных животных и привить здоровых. Обязательной вакцинации подлежат собаки, кошки, коровы и лошади. Кроме того, ведётся отлов бродячих животных и дезинфекция территорий.

Карантин будет снят отдельным указом главы республики после полной ликвидации вспышки.

Похожие записи
0
08.10.2025
Экономика

В Башкирии построят вертолётный терминал и два придорожных комплекса за 371 млн рублей

герб башкирии
Радий Хабиров распорядился передать землю трём компаниям без аукциона. В Башкирии появятся вертолётный терминал под Уфой и два сервисных комплекса в районах.
0
03.09.2025
Новости

Почти 9 тысяч гектаров в Башкирии заражены ядовитой травой

надпись карантин
Почти 9 тысяч гектаров земли в Хайбуллинском районе оказались под угрозой. Там разросся горчак ползучий — токсичный сорняк, который отравляет животных и уничтожает урожай.
1
30.08.2025
Происшествия

В башкирском селе пристрелили чупакабру

тело неизвестного животного
Жители села Кудеевское Иглинского района устали от мистики. Неизвестное животное проникло во двор и начала душить кур, но получила решительный отпор от хозяина и его соседа.
0
22.08.2025
Происшествия

Врачи Башкирии спасли 11-летнюю девочку, удалив пулю из сердца

рентген-снимок
Неосторожный выстрел из пневматики в Иглинском районе чуть не стал смертельным для 11-летней девочки. Пуля засела в сердце
0
02.06.2025
Происшествия

Лосиха устроила погром грузовику на трассе М-5 в Башкирии

грузовик попал в дтп
В Иглинском районе Башкортостана на федеральной автодороге М-5 произошла авария с участием дикого животного. Об инциденте сообщили в Министерстве экологии республики в понедельник.
0
19.05.2025
Дороги и транспорт

Дорога-призрак появилась в Башкирии

заставка news-bash
Получили видео от жителей Иглинского района Башкирии. Люди в отчаянии — дорога в селе Тавтиманово превратилась в полосу препятствий из ям, но чинить её никто не собирается. И знаете почему? По документам этой дороги…
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.