0
1 час
Происшествия

Два пешехода погибли в ДТП на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева

Вечером 3 декабря в столице Башкирии зафиксировано два смертельных наезда. Аварии произошли на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева, есть пострадавшие.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По данным столичной Госавтоинспекции, вечер третьего декабря отметился серией тяжелых дорожно-транспортных происшествий. В разных районах города практически одновременно произошли наезды на пешеходов, в результате которых двое граждан получили травмы, несовместимые с жизнью.

RuTube
©ГАИ по Уфе

Первый инцидент зафиксирован на выезде из города, на автодороге Уфа — Оренбург. Около 18:00 водитель 58 лет, управляя кроссовером Hyundai Tucson, допустил наезд на мужчину вблизи остановки «Мелькомбинат». Погибший, которому на вид 35–40 лет, пересекал проезжую часть в неустановленном месте, игнорируя расположенный поблизости надземный пешеходный переход. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего до начала эвакуации.

Вскоре после этого тревожный вызов поступил с улицы Пугачева, где под колесами грузового автомобиля оказались сразу два человека. Для 50-летнего уфимца полученные повреждения стали фатальными — он скончался на месте аварии. Второго участника происшествия, мужчину 40 лет, бригада скорой помощи доставила в больницу с травмами головы и множественными переломами.

Ситуацию прокомментировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, отметив, что в течение одного часа в городе произошло три наезда на людей. Глава администрации обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную бдительность на дорогах и строго следовать правилам дорожного движения, чтобы избежать новых жертв.

Обстановка с безопасностью на дорогах региона оценивается как сложная. Согласно статистике за первое полугодие 2025 года, Башкортостан находится на девятом месте в стране по числу ДТП, произошедших из-за неосторожности самих пешеходов. Также республика делит десятую позицию со Свердловской областью по количеству аварий с участием несовершеннолетних.

Общие показатели смертности остаются высокими: за десять месяцев 2024 года на дорогах республики погибли 330 человек. В ведомстве подчеркивают, что ключевым фактором аварийности остается нарушение ПДД как водителями, так и пешими участниками движения.

Похожие записи
0
03.12.2025
Происшествия

16-летний житель Уфы перевел мошенникам 12,5 млн рублей из сейфа родителей

пятитысячные рублевые купюры
По данным МВД по Республике Башкортостан, 16-летний житель Уфы передал неизвестным крупную сумму — 12,5 миллиона рублей. Юноша действовал по указанию звонивших, полагая, что защищает семейные накопления от кражи.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
0
02.12.2025
Дороги и транспорт

Жители пригорода Уфы заблокировали проезд по улицам бетонными блоками и землей

насыпь на дороге
Жители Нагаево устали от трафика и перекрыли улицы бетоном и землей. Соседи в ярости, администрация идет в полицию. История дорожной войны под Уфой.
0
30.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы обсуждают введение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте

место в маршрутке
В администрации Уфы сообщили о планах заменить кондукторов валидаторами и ввести штрафы за безбилетный проезд для повышения прозрачности платежей.
0
29.11.2025
Криминал

В Уфе 19-летнего жителя осудили на 8 лет за разбой на 15 млн рублей

подсудимый в зале суда
Молодой уфимец инсценировал продажу иномарки, чтобы ограбить покупателей из Санкт-Петербурга. Добычей стали 15 млн рублей, которые он потратил на Audi и отдых.
0
26.11.2025
Дороги и транспорт

В Минтрансе Башкирии назвали планируемую дату начала строительства Южного обхода

план южного обхода Уфы
Реализация инфраструктурного проекта оценивается в 76,7 млрд рублей. Старт работ намечен на начало следующего десятилетия при условии федерального софинансирования.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.