Два пешехода погибли в ДТП на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева

Вечером 3 декабря в столице Башкирии зафиксировано два смертельных наезда. Аварии произошли на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева, есть пострадавшие.

По данным столичной Госавтоинспекции, вечер третьего декабря отметился серией тяжелых дорожно-транспортных происшествий. В разных районах города практически одновременно произошли наезды на пешеходов, в результате которых двое граждан получили травмы, несовместимые с жизнью.

Первый инцидент зафиксирован на выезде из города, на автодороге Уфа — Оренбург. Около 18:00 водитель 58 лет, управляя кроссовером Hyundai Tucson, допустил наезд на мужчину вблизи остановки «Мелькомбинат». Погибший, которому на вид 35–40 лет, пересекал проезжую часть в неустановленном месте, игнорируя расположенный поблизости надземный пешеходный переход. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего до начала эвакуации.

Вскоре после этого тревожный вызов поступил с улицы Пугачева, где под колесами грузового автомобиля оказались сразу два человека. Для 50-летнего уфимца полученные повреждения стали фатальными — он скончался на месте аварии. Второго участника происшествия, мужчину 40 лет, бригада скорой помощи доставила в больницу с травмами головы и множественными переломами.

Ситуацию прокомментировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, отметив, что в течение одного часа в городе произошло три наезда на людей. Глава администрации обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную бдительность на дорогах и строго следовать правилам дорожного движения, чтобы избежать новых жертв.

Обстановка с безопасностью на дорогах региона оценивается как сложная. Согласно статистике за первое полугодие 2025 года, Башкортостан находится на девятом месте в стране по числу ДТП, произошедших из-за неосторожности самих пешеходов. Также республика делит десятую позицию со Свердловской областью по количеству аварий с участием несовершеннолетних.

Общие показатели смертности остаются высокими: за десять месяцев 2024 года на дорогах республики погибли 330 человек. В ведомстве подчеркивают, что ключевым фактором аварийности остается нарушение ПДД как водителями, так и пешими участниками движения.