Происшествия

Военком Башкирии объяснил, почему атака БПЛА на завод в Уфе была обречена на провал

Два беспилотника пытались атаковать промзону в Уфе, но их встретили во всеоружии. Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, как сработала система ПВО.
Военный комиссар республики Михаил Блажевич в беседе с журналистами «ГорОбзор.ру» поделился деталями недавней атаки БПЛА. По его словам, отражение налёта стало возможным благодаря комплексной системе обороны.

Ночью дроны пытались ударить по предприятию в Черниковке, но их попытка провалилась. Постройки получили лишь незначительные повреждения и продолжают работать в обычном режиме.

По словам военкома, успешное отражение атаки — это результат работы отлаженной системы противовоздушной обороны в республике, которая создавалась совместно с руководством региона, Минобороны и промышленниками. Она включает в себя разведку, оповещение и, конечно, огневое поражение.

Оперативный штаб получил информацию о приближении аппаратов заблаговременно. Сигнал тревоги прозвучал ещё тогда, когда БПЛА только летели в сторону Башкирии. Всех, кто мог оказаться под ударом, предупредили, введя специальный режим «беспилотной опасности».

На объектах экстренно развернули пассивную и активную защиту. Были использованы антидроновые сети, а средства радиоэлектронной борьбы создали помехи, сбивая дроны с курса.

Решающую роль сыграли мобильные огневые группы. Подразделения с крупнокалиберным оружием выдвинулись на перехват. Они профессионально выполнили свою задачу, уничтожив оба беспилотника. Блажевич оценил результат как отличный — два из двух.

