Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дуванском районе Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о смертельном ДТП, случившемся в ночь на 22 июня. Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит.

Авария произошла на 93-м километре дороги в Дуванском районе. 56-летний местный житель за рулем Лады-Калины врезался во встречный автобус Yutong. Водителем грузового транспорта оказался 61-летний мужчина из Белокатайского района.

Пассажиры легковушки — 60-летний и 35-летний мужчины — скончались до прибытия медиков. Водитель Калины получил травмы и остался жив. Шофер автобуса также выжил.

Погодные условия могли сыграть злую шутку с участниками движения. В момент аварии в районе шел дождь, что снижало видимость и делало дорогу скользкой.

Автобус следовал по маршруту из Большеустьикинского в Месягутово без пассажиров. Оба водителя находились в трезвом состоянии, подтвердили в ГАИ.