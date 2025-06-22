Главная » Происшествия
15

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дуванском районе Башкирии

©Госавтоинспекция Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о смертельном ДТП, случившемся в ночь на 22 июня. Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит.

Авария произошла на 93-м километре дороги в Дуванском районе. 56-летний местный житель за рулем Лады-Калины врезался во встречный автобус Yutong. Водителем грузового транспорта оказался 61-летний мужчина из Белокатайского района.

Пассажиры легковушки — 60-летний и 35-летний мужчины — скончались до прибытия медиков. Водитель Калины получил травмы и остался жив. Шофер автобуса также выжил.

RuTube

Погодные условия могли сыграть злую шутку с участниками движения. В момент аварии в районе шел дождь, что снижало видимость и делало дорогу скользкой.

Автобус следовал по маршруту из Большеустьикинского в Месягутово без пассажиров. Оба водителя находились в трезвом состоянии, подтвердили в ГАИ.

дтп в дуванском районе Дуванский район происшествия в дуванском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.