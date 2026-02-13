0
3 часа
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Давлекановском районе Башкирии

В Давлекановском районе произошло ДТП с участием ВАЗ-2110 и микроавтобуса. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Утром 13 февраля на трассе в Давлекановском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека, сообщает региональная ГАИ.

Авария произошла на 62-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки. Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ-2110 и микроавтобус Ford Transit.

люди на месте аварии
©ГАИ по Башкирии

В результате удара водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Автобус в момент аварии был пустым, пассажиров в салоне не было. Водитель «Форда» не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Они устанавливают личности погибших и разбираются в причинах столкновения.

автобус после дтп
©ГАИ по Башкирии

Для координации работы правоохранительных органов на место ДТП выехал заместитель начальника ГИБДД Башкортостана полковник полиции Олег Дмитриев.

Предыдущие аварии на этом направлении

В середине декабря 2025 года на 17-м километре трассы Давлеканово — Толбазы столкнулись кроссовер Chery Tiggo и Lada Granta. В той аварии погибли два человека — семейная пара из отечественного автомобиля. Водитель иномарки и пассажир «Гранты» получили травмы.

В сентябре 2025 года на дороге Буздяк — Давлеканово погиб водитель Ford Fusion, который врезался в грузовик Shacman.

Ранее, в июне 2025 года, крупное ДТП произошло на той же трассе, что и сегодня, но на 52-м километре. Тогда столкнулись Skoda Octavia и Subaru Forester, после удара машины загорелись. Обошлось без жертв, но три человека, включая 15-летнего подростка, попали в больницу.

