Два человека погибли в ДТП на западном обходе Уфы

В Уфимском районе произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Yaris. В результате аварии два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на территории Уфимского района. Инцидент зафиксирован на 32-м километре автодороги «Западный обход города Уфы», сообщает региональная ГАИ.

Согласно предварительным данным ведомства, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Участниками аварии стали отечественная «Лада Гранта» и хетчбэк Toyota Yaris. От удара транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

В результате происшествия есть погибшие. Водитель и пассажир автомобиля «Лада» получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда скорой медицинской помощи. Прибывшим на место сотрудникам экстренных служб пришлось проводить работы по деблокировке погибших.

Медицинская помощь потребовалась еще троим участникам столкновения. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

На месте происшествия организована работа сотрудников Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что это не первое смертельное происшествие на данной автодороге за последние дни. В канун Нового года, 30 декабря, аналогичная авария произошла на 52-м километре западного обхода Уфы.

В тот день столкнулись автомобиль Lada Granta и Chevrolet Cruze. За рулем отечественной машины находилась 24-летняя девушка, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В предновогоднем ДТП также пострадали люди, находившиеся во втором автомобиле. Помощь врачей понадобилась 65-летнему водителю Chevrolet и его 54-летней пассажирке.

Еще один резонансный случай на этой трассе был зафиксирован весной прошлого года. В марте 2025 года на западном обходе произошло столкновение легкового автомобиля Lexus и грузовика Howo.

В той аварии погиб пассажир иномарки. По данным СМИ, погибшим оказался депутат городского совета Уфы, а автомобиль ранее фиксировался камерами за превышение скоростного режима.