Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

В деревне Береговка Мелеузовского района Башкирии в ночь на 21 апреля сгорел жилой дом. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.

В деревне Береговка Мелеузовского района Республики Башкортостан вечером 20 апреля произошёл пожар в жилом доме на улице Дружбы. Сообщение поступило в МЧС Башкирии в 23:30, сообщает ведомство.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В ходе тушения среди завалов были найдены тела двух мужчин — 63 и 36 лет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватель и следственно-оперативная группа.

Напомним, в январе 2026 года в Башкирии было зарегистрировано 275 пожаров, в которых погибли 11 человек. Главными причинами возгораний названы нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала 2026 года в республике произошло более 620 техногенных пожаров, жертвами которых стали 30 человек.

По итогам 2025 года в Башкирии зафиксировано 7147 техногенных пожаров — на 19,5% меньше, чем годом ранее. Число погибших также снизилось: 182 против 202 в предыдущем году. При этом среди жертв оказались 12 несовершеннолетних, что на 9,1% больше показателя предшествующего периода.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в 2024 году в республике было потушено 9441 пожар, погибли 216 человек. Групповая гибель — от двух до четырёх человек — была зафиксирована на 19 пожарах, в которых погибли 43 человека.