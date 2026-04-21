Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

В деревне Береговка Мелеузовского района Башкирии в ночь на 21 апреля сгорел жилой дом. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.
В деревне Береговка Мелеузовского района Республики Башкортостан вечером 20 апреля произошёл пожар в жилом доме на улице Дружбы. Сообщение поступило в МЧС Башкирии в 23:30, сообщает ведомство.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В ходе тушения среди завалов были найдены тела двух мужчин — 63 и 36 лет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватель и следственно-оперативная группа.

Напомним, в январе 2026 года в Башкирии было зарегистрировано 275 пожаров, в которых погибли 11 человек. Главными причинами возгораний названы нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала 2026 года в республике произошло более 620 техногенных пожаров, жертвами которых стали 30 человек.

По итогам 2025 года в Башкирии зафиксировано 7147 техногенных пожаров — на 19,5% меньше, чем годом ранее. Число погибших также снизилось: 182 против 202 в предыдущем году. При этом среди жертв оказались 12 несовершеннолетних, что на 9,1% больше показателя предшествующего периода.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в 2024 году в республике было потушено 9441 пожар, погибли 216 человек. Групповая гибель — от двух до четырёх человек — была зафиксирована на 19 пожарах, в которых погибли 43 человека.

Похожие записи
0
31.03.2026
Криминал

Житель Удмуртии за рулём МАЗа в Башкирии попался с чужими правами, купленными в мессенджере за 35 тысяч рублей

грузовик и поддельные права
Водитель из Удмуртии, ранее лишённый прав, приобрёл поддельное удостоверение через мессенджер за 35 тысяч рублей.
0
28.02.2026
Происшествия

Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: водитель Hyundai погиб в лобовом столкновении с Jeep

авто после дтп
На трассе Зирган — Нордовка в Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы.
1
30.01.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

дверь с табличкой судья
Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
0
21.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.
0
19.01.2026
Криминал

Суд в Башкирии арестовал 13 квартир экс-замглавы Мелеузовского района

Альберт Таймасов
Прокуратура выявила несоответствие расходов и доходов у Альберта Таймасова. Под обеспечительные меры попали недвижимость в Уфе и Мелеузе, а также дорогостоящие иномарки.
0
20.10.2025
Криминал

В Башкирии чиновника арестовали за попытку подкупить главу района

чиновник в зале суда
В Мелеузовском районе Башкирии новый коррупционный скандал. Бывший замглавы и действующий мэр пытались подкупить главу муниципалитета за 200 тысяч рублей.
0
20.10.2025
Происшествия

Житель Башкирии остался без прав после лечения желудка кумысом

автомобиль ДПС
Житель Башкирии пытался убедить ГИБДД, что алкоголь в его крови — от лечебного кумыса. Инспекторы и врачи не поверили. Итог: солидный штраф и полтора года пешком.
