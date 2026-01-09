0
5 часов
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Баймакском районе Башкирии

Трагедия произошла в деревне Нижнеидрисово Баймакского района. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела мужчины и женщины.
дом после пожара
©МЧС по Башкирии

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в деревне Нижнеидрисово Баймакского района Башкирии. Инцидент произошел вечером 8 января, сообщает МЧС по Башкирии.

Обстоятельства происшествия

Сообщение о возгорании поступило экстренным службам около 20:30. По данным МЧС, огонь распространился на площади два квадратных метра в бревенчатом доме на улице Мидатгалина. Прибывшие пожарные расчеты приступили к ликвидации пламени.

В ходе осмотра помещений после тушения были обнаружены тела мужчины 1979 года рождения и женщины 1986 года рождения. Огонь повредил входную дверь и часть потолочного перекрытия.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС России. Начато расследование.

Общая статистика и меры предосторожности

Случаи гибели людей в бытовых пожарах продолжают происходить в Башкирии. Экстренные службы напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в зимний период. До 11 января 2026 года в республике действует особый противопожарный режим.

Нарушение правил пожарной безопасности в период действия данного режима влечет за собой крупные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.

В первые дни января количество пожаров в регионе снизилось по сравнению с прошлым годом, однако возгорания в жилом секторе остаются под пристальным вниманием экстренных служб.

