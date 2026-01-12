0
5 часов
Происшествия

Два человека госпитализированы после ДТП в Ишимбайском районе Башкирии

Утром 12 января на трассе в Ишимбайском районе столкнулись Volkswagen Jetta и Kia Sportage. Двое участников аварии доставлены в больницу.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По информации Государственной инспекции безопасности дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Ишимбайском районе. На автомобильной дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск зафиксировано столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате маневра произошло столкновение с кроссовером Kia Sportage, который двигался во встречном направлении.

Вследствие удара оба автомобиля получили значительные механические повреждения. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая бригады скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели участников аварии.

Сообщается о двух пострадавших. Они были госпитализированы в больницу для диагностики и оказания необходимой помощи. Характер и степень тяжести полученных травмы уточняются.

В настоящий момент на участке дороги работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Отметим, что это не единственное серьезное ДТП в районе за последнее время. Вечером 8 декабря на автодороге Ишимбай — Петровск произошло столкновение автомобиля «Ока» и Toyota Sienta. По данным ведомства, водитель отечественного автомобиля также выехал на встречную полосу.

В той аварии смертельные травмы получил 46-летний пассажир малолитражки. Мужчина скончался в реанимационном отделении больницы. Водитель автомобиля Toyota не пострадал.

Кроме того, в начале года, 4 января, в селе Перовское Ишимбайского района был зафиксирован наезд на пешехода. Пострадавшим оказался несовершеннолетний. Обстоятельства данного происшествия также находятся на контроле профильных служб.

Похожие записи
0
09.12.2025
Происшествия

Пассажир «Оки» погиб после ДТП с «Тойотой» в Ишимбайском районе Башкирии

авто после дтп
В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили о дорожно-транспортном происшествии с погибшим, которое случилось в Ишимбайском районе. Инцидент зафиксирован вечером 8 декабря на 8-м километре автодороги Ишимбай–Петровск.
0
06.11.2025
Происшествия

В Ишимбайском районе Башкирии лишённый прав водитель стал причиной гибели пассажирки

авто после дтп
В Ишимбайском районе Башкирии водитель Chevrolet, лишённый прав, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. Его пассажирка скончалась в реанимации.
0
23.08.2025
Происшествия

В Ишимбайском районе Башкирии загорелась агроусадьба «Сайран»

горит деревянная постройка
В Ишимбайском районе загорелась агроусадьба «Сайран». Целый табун лошадей чудом спасли от огня. Хозяйство известно по всей Башкирии своей молочкой.
0
30.05.2025
Экономика

В Башкирии инвестируют 245 млн рублей в строительство сыроварни

В Ишимбайском районе появится сыроварня за 245 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы Башкирии. ООО «Головушкин и Калачев» планирует развернуть полноценный молочный кластер: 240 коров, переработка молока и производство сыра.
0
12.01.2026
Происшествия

В Башкирии из озера Узеть подняли 1332 туши погибших овец

спасатели на озере
В Бирском районе спасатели завершают работы по извлечению животных из водоема. Потери фермера оцениваются в 20 миллионов рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.