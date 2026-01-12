Два человека госпитализированы после ДТП в Ишимбайском районе Башкирии

Утром 12 января на трассе в Ишимбайском районе столкнулись Volkswagen Jetta и Kia Sportage. Двое участников аварии доставлены в больницу.

По информации Государственной инспекции безопасности дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Ишимбайском районе. На автомобильной дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск зафиксировано столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате маневра произошло столкновение с кроссовером Kia Sportage, который двигался во встречном направлении.

Вследствие удара оба автомобиля получили значительные механические повреждения. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая бригады скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели участников аварии.

Сообщается о двух пострадавших. Они были госпитализированы в больницу для диагностики и оказания необходимой помощи. Характер и степень тяжести полученных травмы уточняются.

В настоящий момент на участке дороги работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Отметим, что это не единственное серьезное ДТП в районе за последнее время. Вечером 8 декабря на автодороге Ишимбай — Петровск произошло столкновение автомобиля «Ока» и Toyota Sienta. По данным ведомства, водитель отечественного автомобиля также выехал на встречную полосу.

В той аварии смертельные травмы получил 46-летний пассажир малолитражки. Мужчина скончался в реанимационном отделении больницы. Водитель автомобиля Toyota не пострадал.

Кроме того, в начале года, 4 января, в селе Перовское Ишимбайского района был зафиксирован наезд на пешехода. Пострадавшим оказался несовершеннолетний. Обстоятельства данного происшествия также находятся на контроле профильных служб.