ДТП в башкирском Нефтекамске: пассажир Peugeot погиб при столкновении с автобусом

В Нефтекамске на улице Трактовой столкнулись Peugeot 307 и автобус НефАЗ. 56-летний пассажир иномарки скончался, водитель госпитализирован.

По данным республиканской Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на улице Трактовой в черте города.

Инцидент произошел около 17:00. Участниками аварии стали автомобиль Peugeot 307 и пассажирский автобус НефАЗ. Транспортные средства получили механические повреждения.

В результате аварии 56-летний пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Смерть наступила на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель иномарки доставлен в больницу, информация о его состоянии уточняется.

На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Им предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. Данные о пострадавших среди пассажиров автобуса в оперативной сводке отсутствуют.

Это происшествие продолжило серию серьезных ДТП в регионе в начале 2026 года. Ранее на дорогах республики также были зафиксированы смертельные аварии.

9 января на 45-м километре автодороги Уфа — Янаул столкнулись Hyundai и Mercedes. В результате происшествия 39-летний водитель Hyundai погиб. Во втором автомобиле травмы различной степени тяжести получили три человека, включая 31-летнего мужчину, женщину и семилетнего ребенка.

В середине декабря на трассе Дюртюли — Нефтекамск произошло столкновение Chevrolet Aveo и грузовика MAN. 54-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, погибла. Находившийся в салоне 8-летний пассажир остался жив благодаря использованию ремней безопасности.

Также в начале зимы, 3 декабря, в Нефтекамске на пересечении улиц Ленина и Юбилейной перевернулся автомобиль скорой помощи после столкновения с «Ладой Грантой». В том инциденте пострадали медицинский работник и пациент, находившийся в спецтранспорте.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил маневрирования, особенно в условиях зимней дороги.